Lula da Silva condena los insultos racistas a Vinicius Jr en España

Hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas, dijo Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó el domingo en Hiroshima (Japón) lo ocurrido en España, cuando el delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr fue apodado “mono” por el público local en el partido que el Valencia ganó por 1-0 al Real Madrid en la Liga española de fútbol.

“No es posible que casi en pleno siglo XXI tengamos prejuicios raciales cobrando fuerza en muchos estadios de fútbol de Europa”, dijo. “No es justo que el pobre chico que ha ganado en la vida, que se está convirtiendo posiblemente en uno de los mejores [jugadores] del mundo -sin duda el mejor del Real Madrid- sea ofendido en todos los estadios a los que asiste”, dijo Lula, quien insistió en que el organismo rector del fútbol, la FIFA, y las autoridades españolas deben tomar medidas para que un caso así de “racismo y fascismo” no vuelva a repetirse.

“No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es algo normal en La Liga. A la competición le parece normal, a la Federación también, y los rivales lo fomentan. Lo lamento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi es ahora un campeonato de racistas. Una hermosa nación que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no estén de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, por desgracia, por todo lo que sucede cada semana, no tengo manera de defenderlo. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí”, afirmó.

El partido se detuvo durante unos ocho minutos a los 29 de la segunda parte. En tiempo añadido, Vini se enzarzó en una refriega con el guardameta Giorgi Mamardashvili y, tras ser sujetado por su oponente Hugo Duro, golpeó al portero del Valencia en la cara. Al final, sólo el brasileño fue expulsado. Vinicius Júnior abandonó el terreno de juego haciendo el número dos con la mano, ya que el Valencia está en riesgo de descenso a la 2ª División.

”No es fútbol; es La Liga (la liga de fútbol española)“, escribió Vini Jr en las redes sociales.

El Valencia emitió un comunicado en el que afirma que, aunque se trató de un ”episodio aislado“, no hay lugar para este tipo de insultos en el fútbol. El comunicado también reitera que los hechos están siendo investigados por el club. También hubo un comunicado de la Liga española, que dijo que había solicitado todas las imágenes del partido para investigar mejor lo sucedido y que también está atenta a posibles ofensas al brasileño fuera del estadio de Mestalla. También en la nota de La Liga, se dice que se presentaron denuncias por prácticas racistas contra Vinicius Júnior en otras nueve ocasiones en los últimos dos años.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, se mostró indignado: ”No quiero hablar de fútbol, sino de lo que ha pasado aquí. Esto no puede ocurrir, todo un estadio gritando algo así. Él no quería continuar y me parecería justo porque es la víctima. Esto no puede ocurrir”, subrayó.

Lula se encuentra en Hiroshima, Japón, asistiendo como invitado a la Cumbre del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá). Habló con la prensa antes de embarcar en su avión de regreso a Brasil.

(Fuente: Agencia Brasil)