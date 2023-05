La OMS declara el fin de la emergencia por viruela del mono

Mpox y Covid 19: “Ambos virus siguen circulando y ambos siguen matando”, advirtió Tedros

La viruela del mono, o MPOX, ha dejado de ser una emergencia sanitaria mundial, según declaró el jueves la Organización Mundial de la Salud tras casi un año de alerta por la enfermedad, que se saldó con 87.000 casos confirmados en 111 países, y 140 muertes registradas en todo el mundo.

La decisión fue anunciada en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un día después de la reunión del Comité de Emergencia que analiza trimestralmente la situación del brote, cuyos casos se han reducido en un 90% en los últimos tres meses.

“Ayer se reunió el Comité de Emergencia de la viruela del mono y acordó un nuevo plan y me recomendó que el brote internacional ya no representa una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo y me complace declarar que la viruela del mono ya no es una emergencia de salud pública mundial”, anunció Tedros al tiempo que advirtió que “eso no significa que el trabajo haya terminado”.

El director general de la OMS dijo que, aunque las alertas por viruela símica y Covid-19 han finalizado, “la amenaza de nuevas oleadas permanece para ambos” afirmando que “ambos virus siguen circulando y ambos siguen matando”.

Tedros celebró la “tendencia a la baja” de los casos de viruela del mono a nivel mundial, pero aclaró que el virus sigue afectando a comunidades de todas las regiones, incluida África, “donde la transmisión aún no se conoce bien” y dijo que las infecciones relacionadas con los viajes también suponen un riesgo.

En mayo de 2022 comenzaron a registrarse brotes de viruela del mono en Europa y Estados Unidos, fuera de la decena de países de África Central y Occidental donde la enfermedad era endémica desde hacía tiempo. Según Tedros, en los últimos tres meses se ha registrado casi un 90% menos de casos que en los tres meses anteriores.

Sin embargo, advirtió de que la enfermedad sigue planteando importantes retos de salud pública que requieren una respuesta sólida, proactiva y sostenible, e instó a los países a mantener la vigilancia y el acceso a pruebas diagnósticas y vacunas.

Ghebreyesus insistió en que las personas seropositivas no tratadas corren especial riesgo de contraer la viruela del mono, una enfermedad caracterizada por erupciones cutáneas que pueden aparecer en los órganos genitales o en la boca, y que también puede causar fiebre, dolor de garganta o dolor en los ganglios linfáticos.

Esta enfermedad se transmite por contacto estrecho con personas o animales infectados, así como a través de objetos contaminados por el paciente, como ropa o sábanas.