Cumbre del Mercosur arranca en Montevideo con tema del CPTPP al tope de la agenda

Lacalle no comparte la opinión de los demás países del Mercosur sobre los acuerdos en solitario con otros bloques

La 61ª Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) comienza el lunes en Montevideo. Durante los dos días del evento, Uruguay entregará a Argentina la presidencia pro tempore del grupo durante seis meses.

Se prevén momentos de tensión en una reunión marcada por la reciente decisión de Uruguay de presentar unilateralmente su adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), a pesar de las normas del Mercosur sobre las acciones unilaterales y las advertencias de los demás socios de que podrían tomar represalias.

“Sentimos que tenemos todo el derecho” a solicitar el ingreso, dijo el presidente Luis Lacalle Pou, quien insistió en que Uruguay debe abrirse al mundo a nivel comercial.

Antes de la presentación de Uruguay, los coordinadores nacionales del Mercosur de Argentina, Brasil y Paraguay habían manifestado que “los tres países se reservan el derecho de adoptar las medidas que consideren necesarias para defender sus intereses en el ámbito jurídico y comercial” por “las acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria”.

“Entendemos, aunque no compartimos, el reclamo de los tres países”, respondió Lacalle. También previó que estos temas se abordarán en la Cumbre de Montevideo.

Lacalle argumentó que “todavía no hay consenso en el Mercosur en cuanto a la interpretación jurídica de si es posible o no avanzar bilateralmente”. En todo caso, la opinión de Lacalle no es vista con los mismos ojos por Argentina, Brasil y Paraguay.

A pesar del carácter de Cumbre del evento, el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que debe entregar el poder en menos de un mes, estará representado por el vicepresidente Hamilton Mourao, según se anunció.

Además de Mourao y Lacalle, asistirán a la cita los presidentes Alberto Fernández, de Argentina, y Mario Abdo Benítez, de Paraguay, así como dignatarios de los estados asociados al Mercosur, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

También estará presente el canciller boliviano Rogelio Mayta, cuyo país está en proceso de adhesión al Mercosur.