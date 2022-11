Moody's: Argentina sigue siendo de alto riesgo para 2023

Torres dijo que 2023 será “un año difícil”

La agencia de calificación de riesgo crediticio Moody's insistió esta semana en que la principal preocupación de Argentina en el futuro inmediato es su deuda interna en pesos locales, mientras el país sigue dando tumbos por su volatilidad financiera en un año electoral.

“El riesgo que vemos tiene que ver con el impacto macroeconómico. El Banco Central, al pagar deuda, crea esos pesos. Eso crea más pesos en el mercado que se ve obligado a esterilizar. Lo que estamos viendo es que la cantidad de deuda del Banco Central medida contra la economía o la base monetaria ha saltado”, advirtió el vicepresidente y analista senior de Moody's para Argentina, Gabriel Torres.

“El escenario para Argentina a fines de 2023 es uno del que es más o menos posible salir sin que todo explote”, agregó.

Con “estallar” se refería a que la inflación llegue al 150% y afecte a la macroeconomía. “Hoy no vemos ese riesgo” pero no hay que descartarlo, explicó Torres. “El riesgo más inmediato es en pesos, no en dólares”, señaló también.

“El gran volumen de deuda de los bancos centrales intensificará cualquier crisis cambiaria, ya que los acreedores de deuda en pesos optan por cambiar la composición monetaria de sus carteras y hacer subir el tipo de cambio”, explicó.

“Como la inflación ya está cerca del 100%, una crisis cambiaria repentina podría llevar al banco central y al gobierno a congelar o confiscar depósitos y ahorros en pesos para limitar las presiones sobre el tipo de cambio”, subrayó Torres. “Argentina ya ha aplicado este tipo de políticas para hacer frente a periodos de muy alta inflación”, prosiguió.

En cuanto a su deuda en dólares, “Argentina no tendrá más remedio que reestructurarla” en 2024-2025 “si no logra mejorar el acceso al mercado”, previó también Torres.

Si el Gobierno cambia de manos en las elecciones de 2023, “la oposición por sí sola no cambia el riesgo crediticio”, señaló Torres. “Creo que lo fundamental para mejorar las calificaciones es que los mercados crean que el pago de la deuda es más probable y permitan la refinanciación”.

Torres también encontró similitudes entre ahora y 2015. “En el caso de la anterior transición, la mejora de las perspectivas de cambio -2015- comenzó ya en 2013. La probabilidad de que gane la oposición es mayor que en 2013-2014 según las encuestas. Sin embargo, el mercado no está reaccionando así”.

Respecto al reciente acuerdo de Argentina con acreedores internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París, el experto de Moody's insistió en que “no cambiarán” la capacidad de Argentina para pedir préstamos en el extranjero, que es inexistente. El mayor desafío para 2023 es “evitar el shock inflacionario, creo que Argentina podrá llegar al año que viene sin reestructurarse”, señaló también Torres.

En analista no ve riesgo de incumplimiento de las metas del FMI para 2023, pero “va a ser un año difícil y esperan que se maneje sin una explosión.”

(Fuente: Ambito)