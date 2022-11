Comité de Vacunas uruguayo convocado para decidir sobre refuerzo Covid

Pronto será el momento de volver a ejercer la medicina, dijo Salinas

El Ministro de Salud uruguayo, Daniel Salinas, anunció este lunes la convocatoria del Comité de Vacunas para decidir sobre un posible refuerzo contra el COVID-19. También repasó sus planes de dejar su cargo el próximo año.

“Hemos convocado al Comité Consultivo Nacional de Vacunas para que indique la periodicidad con la que habrá que revacunarse”, dijo Salinas a los periodistas.

El ministro también explicó que esa decisión conlleva “una importante revisión bibliográfica”, además de indicar “qué tipo de vacuna recomendaría este grupo.” Salinas insistió en que lo que “decidan los técnicos y los científicos” tendrá pleno apoyo de las autoridades.

Salinas no quiso dar ninguna declaración concluyente, pero dejó entrever que en el caso de que el SARS-CoV-2 “se comporte como un virus de la gripe”, una dosis de refuerzo “podría ser necesaria”. En cualquier caso, “es una alternativa que decidirán” los expertos, insistió.

El ministro aseguró que la situación epidemiológica en Uruguay está controlada y que la circulación comunitaria del coronavirus es muy baja. “Hoy tenemos cuatro pacientes en todo el país”, subrayó Salinas. “Pero no podemos descartar que pueda aumentar en el verano”.

Salinas también explicó, respecto a su futura salida del cargo, que no había anunciado sus intenciones de ser candidato en las próximas elecciones.

“Voy a seguir colaborando con la sanidad desde otra perspectiva porque todos contribuimos a la sanidad, desde los que sirven el desayuno, limpian una habitación o están en un quirófano, todos colaboramos para que la salud de todos esté protegida y creo que mi vocación está muy ligada a ese vínculo de elección de vida, que fue la medicina”, explicó Salinas.

“Me gusta hacer el trabajo que hago y lo seguiría haciendo con mucho gusto, pero como he dicho antes, ha sido realmente agotador a veces y creo que de alguna manera siento que he aportado modestamente un grano de arena. Me parece que ha llegado el momento de continuar con la profesión”, prosiguió.