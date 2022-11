Un diputado argentino dice que todo es un relato de CFK

“Nunca dije esa frase”, aseguró Milman

El diputado argentino Gerardo Milman, de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) intenta incriminarlo.

La ex jefa de Estado pidió que la jueza María Eugenia Capuchetti sea relevada de la investigación sobre el atentado del 1 de septiembre en su contra porque la magistrada no citó a Milman a declarar cuando supuestamente era evidente que sabía algo sobre la causa.

“Inventan testigos falsos, nunca dije esa frase”, dijo Milman, según La Nación.

“Fui viceministro de Seguridad de la Argentina con [Patricia] Bullrich y vivimos el caso Maldonado. Durante varios meses se juntaron en plazas muy concurridas por un testigo que también dijo que había visto con prismáticos cómo se lo llevaban [al activista Santiago Maldonado] los gendarmes [agentes de la Guardia de Fronteras]”, argumentó Milman.

“Ese falso testimonio hizo que muchos argentinos creyeran que en realidad había un desaparecido en Argentina”, después de lo que vivió el país en los años 70, prosiguió.

“En este caso, el falso testigo estaba sentado con otra persona que dijo no haber escuchado lo que esta persona dijo haber escuchado”, subrayó. “Además, el testigo dijo 'cuando la maten' pero no a quién. Y además, yo nunca dije esa frase... Yo sí viajé a Pinamar al día siguiente y el 1 de septiembre al mediodía estaba en Buenos Aires; cuando se produjo el atentado estaba en CABA [la Ciudad Autónoma de Buenos Aires]”, continuó Milman.

En cuanto a la designación de Carolina Gómez Mónaco como directora de la Escuela de Inteligencia Criminal, Milman insistió en que él había cerrado esa oficina y que no era exacto que la ex Miss Argentina (2012) hubiera ocupado ese cargo. “Pero no puedo dar muchos más detalles porque estamos hablando de secretos de inteligencia”, agregó.

“Basta de relatos kirchneristas”, enfatizó.