Conceden prórroga a empresas que buscan petróleo en costas argentinas

Las empresas tuvieron dificultades para llevar a cabo las tareas debido a las restricciones sanitarias de la pandemia COVID-19

La Secretaría de Energía de Argentina prorrogó hasta 2024 los permisos de exploración petrolera en alta mar de ExxonMobil y Qatar Petroleum (QP) para operar en el Mar Argentino, según se informó esta semana en el Boletín Oficial.

La nueva autorización abarca el área denominada Cuenca Malvinas Oeste (MLO_113), en la costa fueguina del Mar Argentino. La medida fue dispuesta a través de la resolución 752/2022.

El otorgamiento original data del 17 de mayo de 2019, en el marco de la Licitación Pública Internacional Offshore, en la que se obtuvieron permisos en 18 áreas de tres cuencas por una inversión total de US$ 724 millones.

En el caso del área MLO_113, la oferta de ExxonMobil Exploration and Production Offshore Argentina SRL y QP Oil and Gas SAU fue de US$ 30,1 millones.

Varias empresas habían solicitado la suspensión del plazo porque la exploración de hidrocarburos en áreas offshore implica la contratación de buques especialmente diseñados para llevarla a cabo, “cuya disponibilidad depende del nivel de actividad, la logística de la operación y las ventanas climáticas, entre otras variables”, admitió la resolución.

Por ello, las autoridades consideraron “conveniente otorgar un plazo razonable para la realización de las actividades pendientes y su posterior interpretación y evaluación técnica y económica”.

Prórrogas similares (un año) se habían firmado la semana pasada para el área MLO_117 y en septiembre para el área MLO_118.

ExxonMobil Exploration and Production Offshore Argentina es el operador con un 70% de participación y está asociado con QP Oil and Gas, que posee el 30% restante.

Los permisos de exploración para el bloque MLO_113 habían sido otorgados en 2019 tras ofertar de 30,1 millones de dólares, mientras que las áreas MLO_117 y MLO_118 habían sido adjudicadas tras ofrecer 34,4 y 29,95 millones de dólares, respectivamente.

Las empresas tuvieron dificultades para realizar las tareas debido a las restricciones sanitarias de la pandemia COVID-19.