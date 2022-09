Lacalle Pou y Mujica son los políticos más populares de Uruguay

La imagen positiva de Lacalle se dio a conocer el día en que los sindicatos de la oposición lanzaron una huelga general en contra de sus políticas

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (2020-2025), y el expresidente José “Pepe” Mujica (2010-2015) encabezan la lista de los políticos más queridos en el país, según una encuesta de la encuestadora Equipos Consultores publicada el jueves.

El estudio midió cuatro categorías: a) popularidad, b) aprecio o “apoyo”, c) rechazo y d) saldo neto (aprecio menos rechazo).

El punto ”a)” medía el grado de notoriedad de un líder político. Se reducía sobre todo a presidentes y/o candidatos presidenciales. Mujica y Lacalle Pou son universalmente conocidos entre los uruguayos (100% en el caso de Mujica y 99% en el de Lacalle Pou), seguidos por el dos veces ex presidente Julio María Sanguinetti, el senador de Cabildo Abierto (y ex jefe del Ejército) Guido Manini Ríos y el ex senador colorado Pedro Bordaberry.

Mujica y Lacalle Pou son también los dos líderes políticos más queridos por la población, seguidos por el alcalde de Canelones, Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio (FA) de Mujica, al que muchos ven como futuro jefe de Estado, junto con la alcaldesa de Montevideo, Carolina Cosse, y el senador (y ex vicepresidente) Danilo Astori.

Los más rechazados son los senadores Juan Sartori (59%) y Manini Ríos (52%), mientras que Lacalle Pou y Orsi tienen el mejor balance neto (+13 y +10 respectivamente).

La imagen positiva de Lacalle se dio en el día en que “mucho más de un millón” de uruguayos se sumaron “voluntariamente” a la huelga general convocada por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), según el líder de la agrupación laboral, Marcel Abdala.

La huelga “ha tenido una enorme adhesión, en la administración central, en todas las empresas, en todo el sistema educativo -público y privado-, en la banca pública y privada, en la construcción, en toda la industria manufacturera, en servicios muy importantes, salvo casos como la salud”, sostuvo Abdala.