Ordenan detención en el caso de bebés envenenados en Argentina

Se cree que Agüero actuó intencionalmente, explicó Garzón

Una enfermera de 27 años ha sido detenida en la ciudad argentina de Córdoba en relación con la misteriosa muerte de al menos 5 bebés recién nacidos en una maternidad local.

La enfermera Brenda Agüero había comenzado su trabajo en diciembre de 2020 y estaba entre los 9 empleados que fueron relevados de sus funciones una vez que la situación se convirtió en un caso criminal bajo investigación.

El fiscal Raúl Garzón dijo a la prensa que la enfermera estaba imputada por la muerte de los bebés. “Los bebés murieron porque la sustancia encontrada en sus cuerpos es incompatible con la vida. Uno de los elementos que se está estudiando es el exceso de potasio”, explicó.

Los bebés fallecidos habían nacido sanos y sus madres gozaban de buena salud en el momento del parto. Los bebés siguieron muriendo entre marzo y junio, pero el caso salió a la luz a raíz de una denuncia presentada por la abuela de un bebé fallecido el 6 de junio.

Además de los 5 bebés fallecidos, otros 8 quedaron con secuelas. Se cree que Agüero actuó de forma intencionada, explicó Garzón.

“Estamos destrozados como familia. Estábamos tratando de superar y llorar una muerte natural y ahora nos enteramos que nos quitaron a nuestro hijo, que lo mataron”, dijo a Cadena 3 Raúl Aragón, padre de una de las víctimas.

El fiscal también imputó a tres ex directores del hospital por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, un delito que no conlleva detención.

En tanto, la madre de Agüero dijo que su “hija sería incapaz” de esos delitos. “Ella no tiene nada que ver”, prosiguió la mujer, asegurando que las funciones de la enfermera eran estar con las madres después del parto: “Ella nunca estuvo con los bebés, estaba especialmente para las madres. Había otras enfermeras que se dedicaban a los bebés”, añadió.

“Hay otras personas incriminadas porque en mi casa no encontraron nada. Mi hija no tiene nada que ver”, insistió al tiempo que señaló que la sospechosa no había tenido problemas en su anterior trabajo en un sanatorio local, al que renunció para incorporarse al hospital.

“Le gustaba lo que hacía, le gustaba estar con las madres”, añadió la mujer. Brenda “era la mayor y prácticamente crió a sus hermanos porque yo trabajaba”, subrayó.