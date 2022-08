Economía uruguaya registra caída en las ventas

Muchos uruguayos prefieren hacer sus compras en Argentina gracias a un tipo de cambio favorable

A pesar de ser posiblemente la economía más fuerte de Sudamérica, el comercio interior de Uruguay ha registrado una caída de 5,3% en las ventas de productos y servicios durante el segundo trimestre de 2022, se informó este miércoles en Montevideo.

La medición es una comparación con el mismo período de 2021, cuando las ventas ya habían disminuido 1,3% respecto al año anterior.

Según el Informe de Actividad del segundo trimestre publicado por la Cámara de Comercio y Servicios, la economía se contrajo 5,3% entre abril y junio.

El informe también destacó que “a nivel de las empresas, también se observa una caída generalizada de las ventas, donde sólo el 29% de las empresas registraron un aumento en el segundo trimestre del año”.

A diferencia de lo que ocurría en trimestres anteriores y según la encuesta de la Cámara, la caída casi no distingue entre rubros. Sólo el 27% de ellos registró un aumento de las ventas en la comparativa interanual, tras alcanzar el 100% en el cuarto trimestre de 2021 y bajar al 53% en el primer trimestre de este año. Esto significa que, de 15 artículos encuestados, 4 registraron un aumento en sus volúmenes de ventas y los 11 restantes bajaron.

Los servicios también revirtieron su tendencia creciente y cayeron un 5,4%. Los hoteles cayeron un 9,8%, mientras que los Restaurantes y Cafeterías experimentaron un descenso del 5,6% después de dos trimestres sucesivos con aumentos superiores al 10%. Por su parte, las Agencias de Viajes se mantuvieron en una zona de estancamiento durante dos trimestres consecutivos, lejos de los niveles de crecimiento registrados a finales del año pasado como consecuencia de la apertura de fronteras previa al verano y de las bajas cifras en la comparación interanual.

Asimismo, la Cámara señaló que ”en el sector del Comercio, también se observa un escenario de menor actividad en la mayoría de las partidas analizadas, alcanzando, no obstante, un ligero incremento del 0,7% en el conjunto de las ventas reales. Destacan los significativos descensos cercanos al 10% en las siguientes partidas: Juguetes (-10,7%), Cuidado personal (-10,9%) y Vehículos, piezas de automóvil, carburantes (-9,5%), agudizando en estos dos últimos casos los descensos ya observados a principios del año 2022. Tras varios trimestres de crecimiento y habiendo ya frenado el ritmo de crecimiento de sus volúmenes de venta a principios de año, Computadoras (-3,4%) cayó por primera vez desde enero-marzo de 2021. Asimismo, sólo dos rubros mostraron ganancias de ventas reales interanuales relevantes en este periodo: Prendas de vestir (11,5%) que mantiene su crecimiento sostenido desde principios de 2021, y Óptica (5,8%) que revierte un poco el descenso notado en los tres primeros meses del año“, señala el informe.

También hubo una caída de 5,3% en las ventas de los Supermercados, luego de un leve crecimiento en los dos trimestres anteriores.

Mientras tanto, los comerciantes de la ciudad uruguaya de Salto han denunciado que no pueden competir con los precios del otro lado de la frontera, en la ciudad argentina de Concordia, por cuestiones de tipo de cambio.

El Observatorio Económico de la Universidad Católica de Salto publicó el Indicador de Precios en Frontera que muestra la brecha con los precios argentinos en su punto más alto de los últimos siete años. Los precios son 174% más altos del lado uruguayo de la frontera.

La medición compara los precios de 60 artículos y se toma como referencia el tipo de cambio del dólar ”blue” (no oficial). De esos artículos, 30 pertenecen a la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas (pan, arroz, fideos, harina, carne, aceite, huevos, azúcar, pulpa de tomate, leche, refrescos, yerba mate, etc.) y todos son más caros en Salto que en Concordia. La diferencia total entre los precios es del 201%.

El vino, la cerveza y los cigarrillos también presentan diferencias superiores al 100%, mientras que en el whisky la diferencia de precios es del 54,2%. La gasolina es un 186% más cara en Salto que en Concordia y un 168% en el caso del gasoil.