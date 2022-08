Abre primera tienda sudamericana de Ikea en Chile

Fundada en Suecia en 1943 por Ingvar Kamprad, Ikea es el mayor minorista de muebles del mundo desde 2008

Los chilenos se apresuraron el miércoles a visitar la flamante tienda de Ikea en Santiago, la primera del conglomerado multinacional especializado en muebles listos para armar, electrodomésticos y accesorios para el hogar.

La inauguración desató un frenesí de multitudes que esperaban en el exterior del centro comercial, en un barrio de clase alta del norte de Santiago, para visitar el local. Los clientes que ya se habían registrado en Ikea tenían prioridad, se informó.

Una vez dentro, la gente era recibida por una banda de música, una animadora que informaba de las ofertas y personas que daban indicaciones y repartían bolsas con regalos.

“Conocía Ikea de cuando viajé a Alemania y me fascinó desde allí, y me dijeron que iban a abrir aquí y aquí estoy”, dijo a los periodistas una mujer embarazada que aprovechó el trato preferente.

La gente tuvo que esperar más de tres horas fuera del local para visitar la tienda, se informó.

“Por lo que he visto son los mismos productos y precios, no lo recuerdo porque la última vez fue en Italia hace unos dos años, pero en general creo que los productos son bastante razonables para la calidad y la variedad también, me sorprendió”, dijo otro visitante que había estado en tiendas Ikea de otros lugares.

“La verdad es que han traído de todo, lo he visto muy rápido, pero creo que han traído toda la línea de productos que tienen en otros países. Eso me sorprendió bastante”, añadió.

La tienda tiene una superficie de exposición de más de 15.300 metros cuadrados, que, como en otros países, incluye una zona infantil, un restaurante con comida típica sueca y un mercado con alimentos nórdicos.

El plan de expansión incluye una segunda tienda en 2023 en Cerrillos, que tendrá 25.000 metros cuadrados y contará con más de 260 puntos de recogida de compras electrónicas.

Según los promotores del proyecto Ikea en Chile, este es “un hito muy importante para la compañía” y el primer paso para una expansión regional que prevé abrir próximamente tiendas similares en Colombia y Perú, con una mezcla del reconocible estilo sueco y aspectos relevantes de las culturas locales.

(Fuente: EFE)