Grupo de Puebla se acerca al presidente argentino para canalizar su agenda

“Se necesita una Celac más empoderada”, subrayó Samper

El foro que reúne a líderes de izquierda conocido como Grupo de Puebla llevará al presidente argentino Alberto Fernández una propuesta de convergencia de los distintos mecanismos de integración existentes en la región, anunció este viernes el ex mandatario colombiano Ernesto Samper (1994-1998).

”Se presentará una propuesta de integración regional (...) para ser discutida en Colombia con el presidente Fernández”, dijo Samper, uno de los fundadores del Grupo.

El foro presenta la iniciativa a Fernández ya que Argentina ejerce la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que el Grupo de Puebla considera de “vital importancia” en la integración regional por ser el único organismo que representa a los 34 países latinoamericanos.

”Se necesita una Celac más empoderada. En primer lugar, vamos a explorar las posibilidades de integrarnos más rápida y activamente. Aprovechamos la presencia de Fernández en Colombia con motivo de la toma de posesión de (Gustavo) Petro para intercambiar ideas sobre este propósito”, agregó Samper.

El Grupo de Puebla busca la convergencia de los diferentes mecanismos de integración que existen en la región, como la Alianza del Pacífico, el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre otros, explicó también Samper.

El foro también ha sido crítico con el poder judicial argentino por el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en lo que consideran “un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos”.

A juicio del Grupo, la vicepresidenta argentina es víctima de ”una guerra jurídica (lawfare)“ por su presunto desvío de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

”Este caso confirma la tendencia riesgosa pero lamentablemente común a otros casos en América Latina contra ex presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Dilma Rousseff, con un denominador común: la represalia por su labor del lado del progresismo.”

Entre los firmantes del documento se encuentran Samper, junto a los ex presidentes Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador) y Fernando Lugo (Paraguay), además del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el ex ministro de Exteriores brasileño Celso Amorim.

El Grupo de Puebla tiene entre sus miembros más destacados a los ex jefes de gobierno José Mujica (Uruguay, 2010-2015), Samper, Evo Morales (Bolivia, 2006-2019), Correa (Ecuador, 2007-2017), Rousseff (Brasil, 2011-2016), Lula da Silva (Brasil, 2003-2010), Lugo (Paraguay, 2008-2012), Manuel Zelaya (Honduras, 2006-2009), Martín Torrijos (Panamá, 2004-2009) y Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011); así como los actuales presidentes Luis Arce Catacora, de Bolivia, y Alberto Fernández, de Argentina.