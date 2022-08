Uruguay: Lacalle admite haber cambiado de opinión sobre la edad jubilatoria

El Frente Amplio pasó 15 años mirando para otro lado en materia de seguridad social, argumentó Lacalle

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, admitió este martes haber incumplido una de sus promesas de campaña de no aumentar la edad de jubilación, porque “era imposible” no modificarla.

”En 2019, los informes del gasto (del PIB) en el sistema jubilatorio decían que para 2060 íbamos a llegar a la situación que tenemos hoy“, argumentó Lacalle.

Agregó que se vio obligado a cambiar de opinión por consejo de un equipo de expertos encabezado por Rodolfo Saldain. ”Insistí, ayudé y esa es la razón de ese período de transición en el que se corrige la edad jubilatoria a 65 años“, aseguró.

”Lamentablemente el sistema está en esta situación y asesorado por un equipo de expertos con los nuevos números demográficos y de gastos llegamos a esta situación”, agregó Lacalle.

El mandatario también acusó al opositor Frente Amplio por mirar para otro lado durante sus 15 años consecutivos de gobierno (Tabaré Vásquez 2005-2010 / 2015-2020 y Pepe Mujica 2010-2015). “No han propuesto nada, solo han generado más déficit con la última reforma”, subrayó Lacalle.

“¿Le voy a dejar esta bomba a mis hijos, a mis nietos? El costo político, ¿cuál es el costo político? No espero estar vivo dentro de 30 ó 40 años y que me señalen con el dedo y me digan: no habéis hecho lo que teníais que hacer y el sistema está infrafinanciado”, añadió.

“Llevan 15 años diciendo: 'Tenemos que arreglar el sistema de pensiones'. Toman la pelota, pum, la patean hacia arriba, hacia adelante. Y dejan que otro lo dirija. Me han prestado la pelota, ¿y ahora qué hago? ¿Hago lo mismo? ¿La pateo para adelante al próximo gobierno?”, argumentó Lacalle en un claro cambio de mentalidad respecto a su anterior postura de que no se debían cambiar las reglas del juego para quienes ya estaban trabajando, que tenían una edad de jubilación en sus planes de vida y que ahora tendrán que lidiar con otra si el Congreso aprueba el proyecto presentado por el Ejecutivo, que prevé un aumento gradual hasta llegar a los 65 años.

Sobre las objeciones de la oposición, en particular de los dirigentes provenientes del Pit-Cnt laboral, Lacalle sostuvo que “tal vez antes estaban acostumbrados a estar más cerca del gobierno o a cogobernar”.

“No entiendo por qué tendría que haber presentado el proyecto al Pit-Cnt. Lo vamos a hacer el jueves, pero lo primero es lo primero”, insistió el presidente. “El Pit-Cnt no es un gobierno, es un sindicato”, añadió.

Lacalle también explicó que las personas nacidas entre 1967 y 1971 pasarán gradualmente a una edad de jubilación más elevada.

En cuanto a la coorganización del Mundial de Fútbol de 2030, Lacalle dijo que el Gobierno está “dispuesto a ayudar” en cuestiones como “la marca país y las inversiones”.

La candidatura conjunta entre Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile busca llevar el Mundial de 2030 a la región, a 100 años de la primera Copa del Mundo en Montevideo.

“Si hay un momento en que el bus pasa y hay que tomarlo, es el 2030”, dijo Lacalle, quien admitió que el Estadio Centenario de Montevideo es el imán clave para llevar el evento al lugar donde todo comenzó en 1930.