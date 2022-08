Cámara Baja de Argentina tiene nueva presidenta

“Soy consciente de que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer”, dijo la nueva titular de la Cámara Baja de la historia.

Cecilia Moreau se convirtió este martes en la nueva presidenta de la Cámara de Diputados de Argentina, después de que se aceptara la renuncia de Sergio Massa para que ser nombrado este miércoles como “superministro” de Economía, Agricultura y Producción.

Los Moreau, Cecilia y su padre, el también diputado Leopoldo Moreau responden al gobernante Frente de Todos tras una larga militancia en las filas de la opositora Unión Cívica Radical (UCR).

“No voy a gobernar con mis hormonas, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas”, dijo Moreau tras asumir su nuevo cargo.

El nombramiento de Moreau había sido sugerido por el propio Massa, quien podrá así contar con cierta continuidad en la gestión de los temas parlamentarios que serán claves para las medidas económicas que se avecinan, incluido el Presupuesto 2023.

“Me comprometo a conducir este Cuerpo con las normas y atribuciones que la Constitución nacional, el reglamento y los acuerdos de trabajo parlamentario generan para nuestro funcionamiento”, dijo la nueva titular de la Cámara y tercera en la sucesión presidencial.

“El compromiso de expresar la máxima institución de representación popular y democrática en todos sus matices y diversidades”, señaló también.

“No es una tarea fácil estar aquí, porque estoy reemplazando a quien me conduce políticamente, a un amigo que hoy formará parte de un gobierno que intenta dejar todo para que la Argentina salga adelante”, continuó Cecilia Moreau, admitiendo de algún modo que se convertirá en el nexo entre el Ejecutivo y la Cámara baja.

Entre sus dos primeros desafíos están un proyecto de ley de promoción de la agroindustria y otro de electromovilidad, ambos redactados por el ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

“Soy consciente de que tengo una responsabilidad adicional por ser mujer. La verdad es que me genera un orgullo extra. No se equivoquen: no voy a gobernar con mis hormonas, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas”, subrayó Moreau.

Su nombramiento fue resistido por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), así como por algunos partidos menores de izquierda.

Massa jurará su cargo este miércoles, tras lo cual se aguardan nuevas medidas.