Alberto Fernández advierte a productores rurales que no le “van a torcer el brazo”

“Nadie quiere torcerle el brazo a nadie”, respondió Pino de la SRA

El presidente argentino, Alberto Fernández, insistió este viernes en que muchos de los problemas del país provienen de la reticencia de los exportadores agrícolas a liquidar los más de 20.000 millones de dólares que han cobrado por sus ventas al exterior en los últimos meses.

Según el mandatario, dicha actitud proviene de una actitud especulativa sobre el tipo de cambio entre la moneda estadounidense y los pesos locales.

Fernández dijo que pondría el pecho a la inflación y “a los que especulan con el dólar y a los que mantienen 20.000 millones de dólares” fuera del circuito monetario oficial.

Durante un acto en el Museo de la Casa Rosada junto al ministro de Ciencia, Daniel Filmus, al que también asistieron virtualmente unos 16 gobernadores provinciales, el mandatario sostuvo que los productores rurales no le van a “torcer el brazo” y que “la Argentina sigue creciendo en un contexto que plantea otros desafíos: el desafío de enfrentar la inflación, de enfrentar a los que especulan con el dólar, y el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad, cuando el país lo necesita”.

Fernández añadió que “los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos desaprovechar, la de crecer con dignidad. Los que quieren torcerme el brazo deben saber que no me lo van a torcer. Sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”, continuó mientras el dólar “blue” cotizaba a AR$ 350 antes de volver a caer a los AR$ 338 del jueves.

“Voy a enfrentar los desafíos [que se avecinan] y los vamos a superar juntos”, subrayó antes de destacar la importancia de tener un país industrializado. De lo contrario, “las sociedades se reducen a ser productoras de insumos primarios y pierden el potencial de la industria y el trabajo”.

Mientras tanto, la Feria Rural que se celebra anualmente en Buenos Aires estuvo llena de reacciones negativas.

Ana Inés Boracchia, veterinaria dedicada a la agricultura y la ganadería ovina en la provincia de Buenos Aires, dijo a TN que se necesitan “condiciones más favorables”, porque “nadie puede decirle a otro lo que tiene que hacer con su dinero”.

“Yo les preguntaría a los que cuestionan esto si venden algo porque alguien se lo dice. Cada uno espera el momento que más le conviene, nadie puede obligarnos. Ya estamos pagando nuestros impuestos”.

En cuanto a los rumores de que se creará un dólar especial para que el sector agrícola liquide sus divisas, Boracchia dijo que es muy pronto para saberlo. ”Hasta que no tengamos información precisa, no podemos opinar sobre nada“. Y añadió que ”siempre nos llaman cuando las decisiones ya están tomadas, así que esperemos a que lo hagan”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo que Fernández había sido “ofensivo, atrevido e imprudente”.

Respecto a que los productores no liquiden sus dólares de exportación, subrayó sin tapujos que “el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía tienen la culpa de lo que estamos viviendo”.

Pino también dijo que “nadie quiere torcerle el brazo a nadie”. Para el dirigente de la SRA, “es un concepto equivocado, incluso ofensivo que se nos trate así. Estamos trabajando como lo hacemos habitualmente. Lo que se está comercializando es lo que habitualmente se comercializa para esta época del año”, dijo también el dirigente a TN.

“El Gobierno no tiene por qué faltarle el respeto y maltratar al sector más competitivo, que es el que más trabaja e invierte en el país”, dijo también Pino, quien sostuvo que un sector del gobierno “se deja llevar por la ideología y no razona”.