Nuevo titular de Petrobras recibe luz verde a la espera de objeciones

La formación y experiencia de Paes no están relacionadas con el sector energético, argumentan sus opositores

Caio Mário Paes de Andrade ha sido aprobado este lunes como nuevo titular de la petrolera estatal brasileña Petrobras, en sustitución de José Mauro Coelho, que sólo duró 68 días en el cargo.

“Pueden estar seguros, hoy Caio asume el cargo allí en Petrobras, tendremos también una nueva dinámica en Petrobras sobre la cuestión de los combustibles en Brasil. Y todo será analizado en conformidad, con base en la ley, sin querer interferir en nada, pero con mucho respeto, con mucha responsabilidad, haciendo que Brasil sea realmente apalancado”, dijo el presidente Jair Bolsonaro.

El jefe de Estado también mencionó que el nuevo CEO ya había tomado posesión, pero un comunicado de la empresa señaló que la fecha exacta aún no se ha anunciado, ya que los accionistas minoritarios todavía intentan bloquear la asunción de Andrade, tras una denuncia presentada por la Asociación Nacional de Accionistas Minoritarios de Petrobras (Anapetro) ante la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).

Mientras tanto, la empresa también anunció este lunes que buscará vender tres refinerías: Abreu e Lima (Rnest), en Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas (Repar), en Paraná, y Alberto Pasqualini (Refap), en Rio Grande do Sul. Será un nuevo intento después de que no se encontraran oferentes la última vez, ya que la empresa sigue adelante con su plan de desinversión que representa alrededor del 50% de la capacidad nacional de refinado, o 1,1 millones de barriles diarios (bpd).

Coelho renunció a su cargo el 20 de junio tras las presiones del gobierno de Bolsonaro luego de los aumentos en el precio de los combustibles en los surtidores.

Sobre el nombramiento de Paes, Anapetro argumenta que el postulante “no tiene conocimientos notorios en el área, además de ser graduado en comunicación social, sin experiencia en el sector petrolero y energético”.

Paes de Andrade se ha desempeñado como Secretario de Desburocratización en el Ministerio de Economía. Es licenciado en comunicación social por la Universidad Paulista, tiene un postgrado en administración y gestión por la Universidad de Harvard y un máster en administración de empresas por la Universidad de Duke, en Estados Unidos. También ha sido director-presidente del Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro), la empresa pública de tecnología de la información encargada de filtrar los registros de ayuda de emergencia, entre otras tareas.

Por su parte, el ex director general de Petrobras, Roberto Castello Branco, habría reconocido en una conversación privada con el ex director general del Banco do Brasil, Rubem Novaes, que tenía mensajes en su teléfono celular corporativo que podrían incriminar a Bolsonaro, aunque no mencionó cuáles serían exactamente los ilícitos del mandatario.

Castello Branco señaló que cada vez que una crisis significa pérdidas de miles de millones de dólares para los accionistas de Petrobras, “los medios de comunicación me invitan insistentemente a dar mi opinión” y “cuando hablo, trato de evitar los ataques”, lo que significa que no había perjudicado a Bolsonaro aunque bien podría hacerlo.

Novaes argumentó que esas declaraciones se hicieron en el contexto de una conversación entre amigos. Castello Branco insistió en que sus palabras se hicieron en un grupo privado cuyo contenido se filtró después.

Castello Branco fue también despedido de Petrobras por el descontento de Bolsonaro con la política de precios de la empresa, al igual que Joaquim Silva e Luna y Coelho.