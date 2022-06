Ministro de Defensa uruguayo será citado por el caso del 747

Los legisladores de la oposición en Uruguay afirman que los únicos datos que tienen sobre el caso son los publicados a través de los servicios de noticias

Legisladores uruguayos del opositor Frente Amplio (FA) anunciaron este martes que citarán al ministro de Defensa, Javier García, ante la Comisión de Defensa del Congreso para que explique por qué prohibió el ingreso al espacio aéreo nacional del Boeing 747-300 venezolano-iraní que se encuentra en Buenos Aires.

Los legisladores del FA Mario Bergara, Sandra Lazo y Alejandro Sánchez, que integran la Comisión de Defensa, sostienen que la única información que tienen sobre el incidente fue la que se difundió a través de los medios de comunicación.

El antiguo avión de Mahan Air no obtuvo el permiso de aterrizaje la semana pasada. Estaba bajo escrutinio después de que los servicios de inteligencia de EE.UU. le pusieran una bandera roja alegando que podría estar involucrado en operaciones militares y terroristas en todo el mundo bajo la apariencia de transporte de carga.

García ha dicho que decidió no autorizar la entrada de la aeronave en el espacio aéreo debido a la información proporcionada por el Ministerio del Interior. “Yo di la orden de que no entrara”, ha asegurado García. ”Cuando recibí la información de (el ministro del Interior, Luis) Heber, no había ninguna petición desde el punto de vista humanitario, por eso no se autorizó la entrada en el espacio aéreo y supuso que regresara al aeropuerto de Buenos Aires”, ha dicho.

Mientras tanto, en Argentina, el juez federal Federico Villena ordenó el registro de las habitaciones de hotel de la tripulación del avión. Como no están detenidos, se alojan en un hotel de la zona de Ezeiza, aunque se les ha retenido el pasaporte y se les ha prohibido salir del país.

Antes de que se tomaran las medidas cautelares, no podían salir en su avión de la empresa venezolana Emtrasur porque nadie estaba dispuesto a reabastecerlo de combustible.

Durante el operativo policial, realizada aproximadamente a la 1 de la madrugada, se han incautado los teléfonos móviles, cuadernos y documentos de la tripulación iraní. Otros huéspedes del hotel se han quejado del ruido, según los medios de comunicación de Buenos Aires.

Rumores no corroborados que se hicieron virales en las redes sociales afirmaban que el 747 transportaba guerrilleros iraníes y venezolanos para llevar a cabo un levantamiento mientras la economía del país se debilita.

La fiscal federal Cecilia Incardona está al frente de la investigación, pero hasta ahora no se ha detectado ningún posible delito para imputar a los miembros de la tripulación y mucho menos un indicio que vincule a alguno de ellos con el terrorismo internacional. El juez Villena también ordenó que todas las diligencias se mantengan bajo secreto de sumario.