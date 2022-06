Policía de Amazonas detiene a un sospechoso en el caso del periodista británico

Pelado dijo que sólo tuvo contacto visual con Phillips y Araújo

Las autoridades brasileñas han detenido a un sospechoso en el caso del periodista británico Dom Phillips y su amigo experto en asuntos indígenas Bruno Araújo Pereira, desaparecidos en la Amazonia a principios de esta semana.

Phillips y Araújo fueron vistos por última vez el domingo después de salir de Sao Rafael en una embarcación, de camino a los enclaves indígenas donde tenían previsto recoger material para un futuro libro.

Mientras el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro está recibiendo fuertes críticas de las ONG por su supuesta negligencia en la búsqueda, la policía del estado de Amazonas, anunció este miércoles la detención de un hombre que se cree que está involucrado en el caso.

Se trata de Amarilo da Costa de Oliveira, alias Pelado, que había sido visto en una embarcación barco detrás de la de Phillips y Araújo Pereira.

Costa de Oliveira fue detenido en su domicilio de Sao Gabriel, cerca de Sao Rafael, donde se le incautaron municiones. Ha negado cualquier relación con el caso.

Pelado ”dijo que vio cuando la embarcación en la que viajaban Bruno (Araújo Pereira) y Dom Phillips pasó por delante de su comunidad, dijo que sólo tuvo contacto visual con ellos“, según relató a los periodistas el comisario de la policía local Alex Pérez. Al menos otras cuatro personas también fueron entrevistadas como testigos.

Phillips lleva 15 años viviendo en Brasil, donde ha informado sobre la Amazonia y sus comunidades nativas para el periódico británico The Guardian, en el que colabora actualmente, además de haber publicado artículos en The New York Times y The Washington Post.

El caso cobró notoriedad internacional cuando Bolsonaro se dirigía a Los Ángeles para asistir a la Cumbre de las Américas, donde también se espera que se reúna con el presidente estadounidense Joseph Biden.

La líder indígena Sonia Guajajara, que ya se encuentra en Estados Unidos, ha hablado del caso Phillips con el ex secretario de Estado estadounidense John Kerry, actual enviado de Biden para el clima, a quien pidió ayuda.

La ONG Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados criticó al gobierno de Bolsonaro por su falta de apoyo para encontrar al dúo desaparecido en la zona selvática de Vale do Javarí, accesible sólo por vía fluvial o aérea, en la Amazonía occidental, cerca de las fronteras con Perú y Colombia.

Leonardo Lenin Santos, del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, afirmó este miércoles que ”el gobierno emitió notas sobre una gran operación en la región, pero eso es una mentira, sólo llegaron 11 personas del Ejército“.

”Los que realmente están trabajando son los policías de Amazonas, pero no tienen suficientes botes ni combustible“ para rastrillar una gran zona, agregó Santos. ”Los indígenas son los que realmente están realizando las búsquedas”.

(Fuente: ANSA)