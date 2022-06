Anuncian 6 aspirantes a dirigir la OPS

El Mercosur cuenta con dos candidatos para el máximo cargo de la OPS, el uruguayo Salinas y el brasileño Barbosa

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció este jueves que candidatos de Brasil, Colombia, México, Panamá, Haití y Uruguay compiten por suceder a la dominicana Carissa Etienne al frente del organismo.

l próximo director será elegido por votación secreta durante la 30ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que se celebrará del 26 al 30 de septiembre. El candidato ganador será nombrado por un periodo de cinco años y podrá ser reelegido una vez. Tomará posesión del cargo el 1 de febrero de 2023, cuando Etienne haya cumplido dos mandatos consecutivos, durante los cuales tuvo que hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Los candidatos son el panameño Camilo Alleyne, el brasileño Jarbas Barbosa Da Silva Jr, la haitiana Florence Duperval Guillaume, la mexicana Nadine Flora Gasman Zylbermann, el colombiano Fernando Ruiz Gómez y el uruguayo Daniel Salinas, informó el comité ejecutivo de la OPS en un comunicado.

El nombre de Salinas fue propuesto por el gobierno uruguayo. Si es elegido, tendrá que dejar Montevideo y trasladarse a Washington D.C. “Tengo fe. Si no, no me habría lanzado al agua”, dijo Salinas en una entrevista radiofónica el mes pasado, cuando participaba en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, durante la cual el médico uruguayo se reunió con el director de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Reunión de trabajo con el reelegido director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Interrelación OPS OMS, nuevos desafíos sanitarios globales, regionales y perspectiva nacional”, publicó el funcionario uruguayo en su cuenta de Twitter.

Tedros, que fue reelegido en la asamblea como jefe de la OMS para los próximos cinco años, respondió: ”Muchas gracias Daniel Salinas por una muy buena reunión. Hemos acordado reforzar nuestra colaboración en materia de preparación para las pandemias, incluida la vigilancia, la información y el intercambio de datos; la salud mental y #BeatNCDs (Comisión Independiente de Alto Nivel de la OMS sobre Enfermedades No Transmisibles) - especialmente el cáncer.“

Salinas aseguró que antes de hacer campaña para el puesto de la OPS hizo un ”diagnóstico exhaustivo“ y que hasta ahora ha tenido ”receptividad” de otros ministros de salud de la región.

El nombre propuesto por Brasil es el del pernambucano Jarbas Barbosa da Silva Jr., doctor en salud pública por la Universidad de Campinas (Unicamp) y actual director adjunto de la OPS. Antes de ocupar ese cargo, el médico sanitarista fue director-presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) entre 2015 y 2018.

La OPS cumple este año 120 años. Fue fundada en 1902 como Oficina Sanitaria Internacional para hacer frente a la propagación de enfermedades infecciosas en una época de rápida expansión del transporte marítimo. Pasó a llamarse Oficina Sanitaria Panamericana en 1923, y luego Organización Panamericana de la Salud en 1958. La OPS es tanto la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el organismo sanitario especializado del Sistema Interamericano.