Una reunión de amigos no es una Cumbre, coinciden líderes de América Latina

Biden debe estar bajo mucha presión, dijo AMLO

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, dijo este viernes en La Habana que la reunión de amigos no es una Cumbre, en referencia a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de no invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a la reunión regional de jefes de Estado del próximo mes en Los Ángeles. Desde Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador hizo comentarios similares.

“Si vamos a hacer una Cumbre de las Américas, tienen que estar todos los países, si no, no es una Cumbre de las Américas”, subrayó Arce. “Si quieren hacer una reunión de amigos, bien, que la hagan, pero no pueden llamarla Cumbre de las Américas”, agregó.

Arce se encuentra en Cuba asistiendo a la XXI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). El mandatario boliviano volvió a anunciar que no acudirá a la cita californiana si persiste la “lógica de la exclusión”.

“Lamentablemente, no estamos de acuerdo con que haya una discriminación ideológica”, prosiguió Arce. Argumentó que en toda familia hay un miembro que tiene creencias diferentes al resto, pero “eso no significa que no sea un miembro de la familia” y que no deba tener acceso a una reunión familiar.

Estados Unidos debe entender que tiene que “tener la amplitud de poder sentarse con todos los países de América Latina para hablar de temas comunes” que afectan a todo el continente.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también insistió este viernes en que no asistirá a la Cumbre de las Américas “si Estados Unidos no invita a todos los países.”

”Vamos a esperar a ver qué resuelven. En todo caso, México va a participar (a nivel ministerial), pero si no se invita a todos los países, no voy a asistir“, dijo AMLO una vez más en su rueda de prensa matutina conocida como ”La Mañanera“.

En consonancia con las declaraciones de Arce, AMLO dijo que no sería la Cumbre de las Américas sino la ”cumbre de los amigos“ de Estados Unidos.

López Obrador dijo que su colega estadounidense Joseph Biden es ”buena gente “, que debe estar bajo ”presiones de grupos de interés creados y amenazas y chantajes, como siempre“.

”Ya no es tiempo de excluir a nadie, es tiempo de fraternidad, de diálogo y de reconciliación“, dijo AMLO, quien también pidió la creación de ”organizaciones que protejan los derechos de todos los países por igual.“

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ya anunció en La Habana que no asistirá ”en ningún caso“.

Entre los excluidos está el mandatario venezolano Nicolás Maduro. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo en una reciente entrevista con la BBC que no creía que el gobierno de Caracas estuviera dispuesto a convocar elecciones abiertas y limpias. ”Creo que Maduro no está dispuesto a convocar elecciones libres, no está dispuesto a que haya democracia en Venezuela“, señaló Lacalle. Preguntado sobre si cree que Maduro es un dictador, Lacalle respondió que ”por supuesto que lo es“.

Uruguay acaba de recibir la visita del enviado de Biden, Chris Dodd, que está recorriendo la región para asegurar la presencia del mayor número posible de líderes latinoamericanos en la Cumbre.

Lacalle se ha mostrado crítico con el enfoque de Biden hacia América Latina, afirmando que EE.UU. tiene muchas suposiciones incorrectas. Creen que ”desde la frontera mexicana hasta Tierra del Fuego todos tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades“, dijo.

Dodd se reunió en Montevideo con Lacalle y también con el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Bustillo. Durante ese encuentro, Dodd destacó el papel de Uruguay ”como referente en valores e instituciones democráticas en el hemisferio occidental“.

El enviado de EE.UU. también se comprometió a reforzar el compromiso conjunto para construir ”un futuro sostenible, resiliente y equitativo.”