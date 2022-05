Invertir en otro lugar es demasiado fácil para empresarios argentinos

Los países desarrollados facilitan las cosas a los empresarios, a diferencia de Argentina, cuyo presidente quiere volver a aumentar los derechos de exportación

Los emprendedores argentinos que deciden emigrar en busca de un futuro mejor en otro lugar prefieren Uruguay, Paraguay, Bahamas y Portugal para empezar de nuevo, se informó.

Uruguay, Bahamas y Portugal tienen menos cargas impositivas, según Martín Litwak, CEO y fundador de Untitled SLC, una firma de servicios legales especializada en planificación patrimonial internacional y en la creación de fondos de inversión, según Infobae.

“La mudanza internacional es una de las herramientas de planificación patrimonial más utilizadas. Cuando uno se muda, lo hace con un propósito que no siempre está centrado en el tema patrimonial; puede haber razones familiares, laborales, [y] de calidad de vida, dependiendo del perfil de cada persona o familia, pero el impacto patrimonial es obviamente el mismo”, explicó el abogado Litwak.

Según el gobierno uruguayo, unos 6.000 argentinos han solicitado una residencia migratoria en ese país, mientras que la agencia impositiva AFIP de Argentina recibió 1.800 solicitudes de cancelación de residencia fiscal.

“En este contexto, la ciudad de Montevideo aparece como ideal para quienes quieren seguir en contacto con Argentina, o planean mantener ciertos negocios en el país, por su cercanía física y cultural”, dijo Litwak.

“En cuanto a Europa, Madrid aparece como el primer lugar de desembarco para los argentinos, y Miami surge como la puerta de entrada a Estados Unidos para muchos”, agregó.

En Uruguay, los ciudadanos de un país del Mercosur tienen derecho a un proceso más rápido y con menos requisitos, explicó Infobae. En Uruguay y Bahamas no hay impuestos de salida, de donación o de herencia. Las Bahamas tampoco tienen impuestos sobre la renta o los ingresos.

La ley uruguaya permite que los migrantes estén exentos del impuesto a la renta en el exterior por un período de 10 años. Al final de este periodo, se establecerá un tipo del 7%, en lugar del 12%, pero será por tiempo ilimitado”, reconoció Litwak.

En Portugal no hay impuesto sobre el patrimonio. Existe el impuesto de timbre sobre las transmisiones gratuitas a favor del cónyuge o pareja de hecho, descendientes o ascendientes (excepto en el caso de los bienes inmuebles). “Cuando se planifica una mudanza internacional, es importante tener en cuenta aspectos como los requisitos de entrada y residencia”, añade.

Por su parte, empresarios entrevistados por MDZ Radio destacaron las ventajas de radicarse en Paraguay, frente a las permanentes trabas de Argentina para quienes desean invertir.

Los empresarios mendocinos Fernando Espina y Mauricio Badaloni explicaron en una entrevista con cómo Paraguay se ha convertido en un polo industrial latinoamericano y los empresarios argentinos van allí. “Paraguay se está llevando las industrias de Sudamérica, [mientras] nosotros estamos con una política que siempre mira hacia adentro”.

Tras el comentario de Badaloni, Espina dijo que hace apenas dos meses visitó Paraguay por una invitación que recibió de ese país. Paraguay tiene las puertas abiertas. “Me reuní con todos, menos con el presidente, porque no estaba en el país en ese momento”, explicó Espina. “Están muy interesados en el proyecto de electromovilidad y tienen una promoción industrial con una macro estable, el guaraní es una moneda que no se devalúa, importar es fácil. Me pareció un país muy interesante para hacer cosas”, dijo el cofundador de Enerby, una empresa que fabrica bicicletas eléctricas.

También dijo que Paraguay era “la punta de lanza de la producción latinoamericana. Porque hoy los países están apuntando a dejar de ser 'chino-dependientes', por varias razones, y empezar a producir pensando en América Latina”.

Badaloni también señaló que Paraguay tenía un excedente energético que decidió poner a disposición de los industriales para que las fábricas se instalaran allí. “Captaron muchas industrias, por ejemplo, industrias brasileñas muy importantes. El proceso es muy sencillo, a diferencia del nuestro, que está bloqueado por todos lados”.

“Cuando vas a Paraguay preguntas tres veces si lo que te dicen es cierto, '¿Realmente puedo exportar y sólo me cobran el 1 por ciento?', '¿No hay impuestos? Y te dicen: '¿cómo vamos a poner impuestos a la exportación?”

El presidente argentino, Alberto Fernández, está impulsando un nuevo aumento de los derechos de exportación para financiar el déficit presupuestario.

”Hay países en los que incluso el presidente te da la bienvenida si vas a ser un inversor. Pero nosotros expulsamos [a la gente]“, subrayó Badaloni. ”Llega un momento en que no tienes más remedio que llevarte el proyecto a otro país”, añadió.