Boric promulga aumento del salario mínimo para los chilenos

Boric elogió que las dos Cámaras del Congreso aprobaran por unanimidad el proyecto de ley

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, promulgó este lunes un aumento del salario mínimo para que “nadie se quede atrás”.

Al anunciar la medida, Boric dijo que su Gobierno está “profundamente comprometido con la promoción del trabajo decente” y destacó la necesidad de que “nadie se quede atrás”, tras promulgar el mayor aumento del salario mínimo en 23 años.

“Siempre se dice que podemos discrepar en algunos aspectos y tener debates complejos, pero cuando nos ponemos de acuerdo sacamos lo mejor de nosotros mismos”, señaló el mandatario sobre la aprobación por unanimidad la semana pasada del proyecto de ley salarial en ambas Cámaras del Congreso.

”Lo que estamos promoviendo no va en contra de nadie, son acuerdos que van en beneficio de todos los ciudadanos de nuestro país (...) Estamos construyendo sobre la base de lo que hicieron los que nos precedieron. No podríamos hablar de aumentar el salario mínimo a 400 mil pesos (480 dólares) si no fuera por los esfuerzos que se hicieron antes“, agregó.

”Tenemos una gran e importante fractura social en Chile, que vamos a enfrentar con más dignidad para los habitantes de nuestra patria”, prometió también Boric.

El aumento salarial fue el resultado de un acuerdo histórico entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el mayor sindicato del país.

Según la prensa, Chile tiene ahora uno de los salarios mínimos más altos de América Latina, aunque todavía está muy lejos de los principales países miembros de la OCDE.

La nueva medida prevé un aumento de 380.000 pesos (440 dólares) hasta el 1 de agosto y de hasta 400.000 pesos a partir de entonces.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que el proyecto de ley beneficiará a un millón de trabajadores chilenos. También prevé un subsidio a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) para hacer frente al aumento del salario mínimo por encima de la inflación, que se prevé que alcance el 7% a finales de año. El ingreso mínimo mensual volverá a subir a 410.000 pesos chilenos (492 dólares) a partir de enero del próximo año.

Tras un histórico repunte del PIB del 11,7% en 2021, la mayor expansión en cuatro décadas, la economía chilena está mostrando signos de enfriamiento y está registrando niveles de inflación no vistos desde la década de 1990.

En marzo, la inflación registró un incremento interanual del 9,4%, situación que ha llevado al Banco Central a subir los tipos de interés de referencia como medida de contención desde el 2,75% hasta el 7% en menos de un semestre, algo que no ocurría desde hace más de 20 años.