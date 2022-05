Fiscal paraguayo antidroga asesinado durante luna de miel en Colombia

Pecci se había casado con la periodista Claudia Aguilera el 30 de abril. Dos horas antes del asesinato anunció que estaba embarazada

El fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cuya especialidad era la lucha contra el narcotráfico, ha sido asesinado a tiros este martes mientras se encontraba de luna de miel en la isla colombiana de Barú, cerca de la ciudad de Cartagena, se informó.

El jefe de la policía colombiana, el general Jorge Luis Vargas, ha explicado que tras el atentado se ha enviado a la zona un equipo de homicidios para ocuparse del caso.

Pecci se había casado el 30 de abril con la periodista Claudia Aguilera, quien dijo en una entrevista radiofónica que ”dos hombres llegaron en una lancha, se acercaron a él, le dispararon (...) y se fueron“.

”Un guardia quiso acercarse pero también le dispararon al guardia“, agregó.

El general Vargas también anunció que se había aguardaba la llegada de un equipo paraguayo para colaborar en la investigación junto con fuerzas del orden estadounidenses.

”El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la nación paraguaya. Condenamos este trágico hecho en los términos más enérgicos y redoblamos nuestro compromiso en la lucha contra el crimen organizado“, publicó el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez en redes sociales.

A pesar de un histórico acuerdo de paz en 2016, Colombia sigue llena de conflictos armados que involucran a ex guerrilleros, grupos paramilitares y organizaciones de narcotraficantes.

Apenas dos horas antes del crimen, su esposa anunció que estaba embarazada.

La Cancillería paraguaya informó que la embajadora Sophia López Garelli ya había sido instruida para recabar información sobre el hecho, así como para establecer contacto con la esposa del fiscal y también con las autoridades locales, mientras que la cónsul Romy Romero seguía el caso desde Cartagena.

En un momento en el que se conoce poca o ninguna información sobre el homicidio, el líder de la oposición paraguaya Efraín Alegre, titular del PLRA, aseguró que las investigaciones desde Brasil acusan al ex presidente Horacio Cartes como ”jefe del crimen organizado transnacional en Paraguay“. Por lo tanto, aseguró, el ex mandatario ”tiene que ver“ con el homicidio del fiscal Marcelo Pecci.

”Todo lo que estamos viendo, no podemos permitir que suceda. No podemos mirar para otro lado, no me cansaré de repetirlo, que esto es una causa nacional. No podemos permitir que las mafias se apoderen de esta hermosa tierra“, subrayó Alegre.

Alegre también señaló que Cartés ”no puede salir del país porque irá a la cárcel, y aquí en Paraguay, que es el centro de sus operaciones, no tiene ningún proceso“.

Cuando se le preguntó si creía que el ex presidente estaba relacionado con el crimen de Pecci, aseguró que ”por supuesto que sí, tiene que ver“. Las investigaciones en Brasil indican que el jefe del crimen organizado en Paraguay ”tiene un nombre, es Horacio Manuel Cartes Jara“.

”No puedo decir que, en este caso, él personalmente. Pero lo seguiré repitiendo. Es la mafia o la patria. En Brasil se acusa a Horacio Cartes de ser el jefe del crimen organizado transnacional”, añadió.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) deriva del antiguo Partido Liberal fundado en 1887. Es uno de las dos principales agrupaciones políticas de Paraguay, junto con el Partido Colorado. Fue la principal fuerza de oposición al régimen del general Alfredo Stroessner. En los últimos años, se convirtió en el partido gobernante desde el 22 de junio de 2012 hasta el 15 de agosto de 2013, con el presidente Federico Franco, que asumió el cargo cuando el presidente Fernando Lugo fue destituido.