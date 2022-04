Lord inglés recuerda que guerra de Falklands permitió retorno de la democracia en Argentina

Lord West, ex First Lord of the Sea y ex comandante de la fragata HMS Ardent hundida por aviones argentinos en mayo de 1982

”El gobierno argentino era espantoso, pero le hicimos frente, lo cual fue muy importante pues el gobierno cayó, lo cual permitió a los argentinos recuperarse y lograr el retorno de la democracia.

Por tanto hacer frente a los abusadores es muy importante y un gran mensaje para todos en el mundo”, sostuvo Lord Alan West, 'Lord del Mar', (First Lord of the Sea) o sea ex comandante en jefe de la Marina Real.

Sus palabras fueron parte de declaraciones pronunciadas en una recepción en la Cámara de los Lores, Londres, para conmemorar los 40 años de la guerra de las Islas Falkland, organizada en nombre de una agrupación caritativa que vela por ex combatientes británicos y sus familias. SAAFA es la Asociación de Marinos, Soldados, Aviadores y Familias, y en esta oportunidad se reunieron para recordar el conflicto durante el cual varios contaron las experiencias vividas junto a personajes del mundo político, altas jerarquías militares del Reino Unido y familiares.

Lord Alan West un veterano de la guerra, comandaba la fragata HMS Ardent cuando el 21 de mayo escoltando a la flota que se preparaba para desembarcar tropas en San Carlos fue alcanzado por varias oleadas de aviones argentinos que terminaron hundiendo la embarcación con la pérdida de 22 tripulantes. El Almirante Alan West en 2002 y hasta 2006 fue designado First Lord of the Sea y como integrante de la Cámara de los Lores se convirtió en un formidable lobista para la marina real, muchas veces denunciando falta de fondos, barcos y la imposibilidad de organizar una Fuerza de Tareas, como en 1982, para liberar las Falklands si Argentina intentaba una nueva incursión y ocupación.

También hicieron uso de la palabra en la recepción en la Cámara de los Lores, parlamentarios miembros de las comisiones de defensa y de las fuerzas armadas, la ministra de comercio Penny Mordaunt (representante de Portsmouth, principal base de la flota de superficie de la Marina Real) y la dibujante Linda Kitson quien en 1982 fuera comisionada por el Museo Imperial de Guerra para que en sus trazos recogiera y testimoniara para la posteridad el avance la Fuerza de Tareas en las Falklands, junto a las tropas de primera línea.