Argentina escandalizada por un folleto que aconseja un consumo más seguro de drogas

“Si vas a consumir, tené en cuenta estos consejos”, dice el folleto.

El diputado opositor argentino Waldo Wolff, de la agrupación macrista Juntos por el Cambio (JxC), anunció este lunes que presentará una demanda contra el Ayuntamiento de Morón, un distrito de la periferia oeste de Buenos Aires, después de que una serie de folletos que aconsejan un consumo prudente de drogas desatara una polémica a nivel nacional.

Morón, dirigido por el alcalde Lucas Ghi, del Frente de Todos (FdT), partido gobernante a nivel nacional y provincial, difundió durante un concierto de rock el sábado por la noche unos folletos con consejos para consumir drogas como la marihuana y la cocaína de forma más segura.

Wolff anunció que emprenderá acciones legales contra la iniciativa, mientras que el secretario de Salud de Morón, Martín Latorraca, explicó los fundamentos de la decisión: Es parte de un programa municipal de la Dirección de Políticas de Juventud de Morón “para reducir los riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.”

“Si vas a consumir, tené en cuenta estos consejos”, dice el folleto. Y añade: “Cocaína/pastillas: ve despacio y sin prisa. Toma un poco para ver cómo reacciona tu cuerpo. Si te paran, tienes derecho a un abogado”. El folleto se repartió durante un festival de la banda de rock La Minga. Rápidamente se hizo viral.

Latorraca añadió que la forma de abordar el problema en cuestión “no es ocultándolo, sino poniéndolo sobre la mesa”.

Acá vemos cómo increíblemente la Municipalidad de Moron está asesorando a jóvenes como drogarse mejor.

A la tarde estaremos presentando una denuncia penal a sus autoridades por delitos vinculados a incitación y apología de la droga.

Delincuentes que juegan con nuestros hijos. pic.twitter.com/qoGvLHpxVn — WW (@WolffWaldo) April 25, 2022

“No hay que ocultar un problema, es algo que nos preocupa mucho”, argumentó. Ante las críticas por el hecho de que el folleto no incluya advertencias para evitar llegar al consumo, aclaró: “Tenemos mucho trabajo dirigido a la prevención, pero no tenemos que dejar de trabajar desde este punto de vista”. El funcionario insistió en que el folleto estaba dirigido a “una población concreta”.

Todas las políticas que lleva a cabo el Ayuntamiento parten de intentar evitar el inicio del consumo, y todavía hay un número importante de jóvenes que siguen drogándose. “Tenemos que trabajar para evitar el daño en ellos”, subrayó Latorraca.

Estas declaraciones no convencieron ni mucho menos a los dirigentes de JxC. Además de Wolf, Diego Santilli, Ricardo López Murphy y Mario Negri culparon a Ghi de “agravar los problemas de nuestra juventud”.

La ex gobernadora bonaerense y vecina de Morón, María Eugenia Vidal, dijo en una entrevista televisiva que “esto es una vulgaridad”.

“Es la peor manera de aplicar una política de reducción de daños. Es una política ideológica. Creo que esto tiene que ver con una ideología, con una política”, agregó.

La médica Mariana Lestelle, de fama nacional por sus reiteradas apariciones en TV, explicó a través de su cuenta de Twitter (@MarianaLestelle) que lo ocurrido en Morón se enmarca en una política de reducción de daños. “Se hace en todo el mundo”, dijo la especialista.

“El ejemplo más simple de una política de reducción de daños: 'si tomás alcohol, no manejes'”, agregó. También admitió que sólo se puede debatir “el lugar donde se reparten los folletos”.

“Y ninguna política de reducción de daños se hace sin una política constante de prevención primaria”, prosiguió.

La especialista también subrayó la importancia de la redacción del folleto: “Porque en lugar de la reducción de daños, acaban haciendo, sin querer, una apología”.

A continuación, añadió un enlace al programa de reducción de daños de las Naciones Unidas para los consumidores (@UNAIDS)

El padre de Lestelle -Alberto Lestelle, también médico- fue secretario nacional de Lucha contra el Narcotráfico entre 1989 y 1996, bajo el mandato del entonces presidente Carlos Menem.

El ex intendente de Morón Ramiro Tagliaferro -ex marido de Vidal- dijo que “quiero un Estado que enseñe a nuestros hijos que la cocaína destruye vidas y familias, no a consumirla.”