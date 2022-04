Gibraltar se suma a conmemoración del 40 aniversario del conflicto de Falklands

Gibraltar ayudó con el reacondicionamiento del SS Uganda como buque hospital y del HMS Hecla como buque ambulancia

En el marco de los planes de conmemoración del 40º aniversario del conflicto de las Islas Falkland, los Servicios Culturales de Gibraltar, en nombre del Ministerio de Cultura, organizarán una serie de conferencias. En 2022 se cumplen 40 años del final del conflicto.

Gibraltar, como territorio británico de ultramar, desempeñó un papel propio durante y en relación con este conflicto, que duró 74 días. Dicho papel consistió en el reacondicionamiento del SS Uganda como buque hospital y del HMS Hecla como buque ambulancia en el Astillero. Además, hubo gibraltareños sirviendo como personal militar en las islas Falkland.

Entre el lunes 23 y el jueves 26 de mayo tendrán lugar cuatro conferencias en la sala Charles Hunt del John Mackintosh Hall. Los ponentes serán Richard Setter, que fue técnico de Chinook del escuadrón 18 de la Royal Air Force durante la campaña de las Falklands, y Mark Trasler, que sirvió en el buque hospital Uganda, al que se incorporó desde Gibraltar, y trató a los heridos durante el conflicto.

Michael Sánchez relatará su detallado diario sobre el papel de Gibraltar, y documentará los hechos del día a día con material fotográfico, y Geraldine Finlayson, del Museo Nacional de Gibraltar, presentará una charla titulada “Tales from the Museum: Trafalgar, the Falklands and much more” (“Historias desde el Museo: Trafalgar, las Falkland y mucho más”) como parte de la serie de conferencias del Museo. Las entradas son gratuitas y están disponibles en Buytickets.gi.