Bolivia y Argentina aplazan decisión sobre contrato de suministro de gas

Este invierno va a ser duro porque Bolivia no tiene la capacidad de entregar los 14 MMm3/día que entregó al país el año pasado, explicó Aranguren

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA) acordaron posponer un mes más la decisión sobre una sexta adenda al contrato de suministro de gas natural, según un comunicado de YPFB publicado este viernes. Las negociaciones se habían extendido previamente por dos meses, que finalizaron el 31 de marzo.

“Durante este período de tiempo se definirán los términos y condiciones para que este acuerdo sobre el gas natural que Bolivia exporta al norte de Argentina sea positivo para nuestra reactivación económica”, dice el comunicado.

En ese entonces, las empresas energéticas habían acordado que se bombearían diariamente a Argentina 7,5 millones de metros cúbicos (MMm3d) de gas natural, con la posibilidad de ampliar los volúmenes a 12 MMm3d en el invierno.

Según El Tribuno, Gasnor, la empresa encargada de la distribución de gas natural en el norte argentino, había anunciado a principios de esta semana que los envíos de gas boliviano ascenderían a 10 MMm3/día. Sin embargo, El Deber dijo que YPFB estaba abierto a llegar a 12 MMm3/día.

Bajo las nuevas condiciones, Argentina pagará entre US$ 35 y US$ 45 por millón de BTU, la unidad de medida del Gas Natural Licuado (GNL), según Clarín. El año pasado, Argentina pagaba un promedio de US$ 8,33 por el mismo producto en el invierno, pero los precios subieron desde la invasión de Rusia a Ucrania.

Según analistas energéticos, el norte argentino puede sufrir escasez de gas si Bolivia no cumple con la entrega de 14 millones de metros cúbicos (MMm3/día) en el invierno.

El ministro de Desarrollo Productivo de Argentina, Matías Kulfas, ha reconocido esta semana que en caso de escasez de gas natural se necesitarían medidas “coordinadas” con las empresas industriales para optimizar los recursos.

“Hemos cerrado con un volumen de 7,5 MMm3/día con el mercado argentino, con la intención de llegar hasta 12 MMm3/día durante el invierno. Esto todavía está en trabajo técnico ya que necesitamos enviar el gas restante, en contra de la estacionalidad, a Brasil”, dijo el presidente ejecutivo de la petrolera boliviana, Armin Dorgathen.

“Este invierno va a ser duro. No necesariamente vamos a tener las moléculas de gas a las que estamos acostumbrados”, dijo el exministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren. Una de las razones, precisó, es que “Bolivia no tiene la capacidad de entregar los 14 MMm3/día que entregó al país el año pasado”, continuó.