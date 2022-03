Paraguayos contra nuevo aumento al precio de los combustibles

Si Petropar tuviera reservas para intervenir, las cosas serían diferentes, dicen los sindicatos

Los consumidores paraguayos han salido a las calles para protestar contra el último aumento en el precio del combustible en las gasolineras, mientras que los sindicatos han amenazado con tomar medidas adicionales si el gobierno no interviene para ayudarlos a superar su nueva situación.

A través de un comunicado de prensa, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) exigió a las autoridades mejorar la situación de las personas luego de que los precios de los combustibles subieran a principios de este mes.

También hablan de políticos “sordos y mudos” que “no ven, no escuchan, no responden a las inquietudes” que se generan en este escenario.

La UGP señaló además que esta situación castigaba a todos los paraguayos y ponía en riesgo la gobernabilidad. “No es posible trabajar en un escenario de alzas quincenales y arbitrarias en el precio de los combustibles”, dijo el gremio a través de un comunicado.

El documento también llama a las autoridades a hacer su parte para paliar estos efectos. La agrupación laboral lamentó asimismo que la mala gestión del Gobierno haya llegado a su incapacidad para atender las legítimas inquietudes y preocupaciones de la ciudadanía.

Los sindicalistas acusan a los funcionarios que deciden las medidas energéticas de estar enfocados únicamente en disputas políticas. “No ven, no escuchan, no responden a inquietudes y no presentan propuestas dinámicas”, señala también el comunicado.

“No hay tiempo. Cada día que pasa aumenta el malestar ciudadano, la gente sale a la calle y el campo calienta los motores de sus tractores. Exigimos de las autoridades decisiones y acciones constructivas para resolver esta situación”, dice el comunicado de UGP.

Según la UGP, la situación actual se deriva de que la estatal petrolera Petropar no tiene un papel regulador en el mercado, con reservas de combustible que permitan sostener los precios sin subsidios. “Esto le daría previsibilidad a la actividad económica y certidumbre a los contratos de transporte de carga y movilidad de los ciudadanos”.

“Necesitamos una gestión eficiente para encontrar políticas que nos permitan trabajar en paz para reconstruir la economía en un escenario de mayor certidumbre”, agregó el grupo.

Mientras tanto, la Federación de Camioneros de Paraguay realizó caravanas a nivel nacional que incluyeron algunos bloqueos de carreteras intermitentes para protestar contra los nuevos precios, mientras ciudadanos comunes se unieron a ellos con sus automóviles en apoyo, según informes de prensa.

Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros de Paraguay, señaló que el paro se prolongará hasta que las autoridades eliminen el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del precio de los combustibles, para aliviar a los automovilistas en los surtidores.