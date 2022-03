A Boric le gustaría que Chile reanudara relaciones diplomáticas plenas con Bolivia

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, instó este lunes a su homólogo boliviano, Luis Arce Catacora, a reanudar las relaciones diplomáticas, que se cortaron en la década de 1970.

”Tenemos muchos elementos de integración que podemos trabajar (con Bolivia). La reanudación de las relaciones diplomáticas es un punto de llegada, me encantaría avanzar hacia eso, solo depende de la voluntad de ambas partes“, dijo Boric a los periodistas. durante su primera rueda de prensa como jefe de Estado.

“Creo que es un absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas. La última vez que tuvimos relaciones diplomáticas fue cuando estábamos en dictadura”, continuó Boric durante el encuentro en La Moneda.

En marzo de 1978, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile y desde entonces sólo ha habido relaciones consulares, sin embajadas.

La causa de la ruptura fue una disputa territorial, que existe desde finales del siglo XIX luego de que la Guerra del Pacífico privara a Bolivia de su salida al mar.

“Chile no negocia su soberanía, como me imagino que no lo hace ningún país”, advirtió Boric.

“Entiendo que el presidente Arce tiene que decir ciertas cosas, pero lo he invitado a hacerlo, y creo que hay una buena disposición de ambas partes, de no poner la carreta delante del caballo”, agregó.

Boric, excongresista y dirigente estudiantil, llamó a dejar de lado el tema territorial y dijo que ”ambos países tienen una agenda de integración tremendamente importante en materia energética o de transporte”.

Otro tema que enfrenta a ambas naciones es la soberanía del río Silala, por lo que volverán a enfrentarse en tribunales internacionales en abril tras la demanda que Chile interpuso en 2016 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) contra Bolivia.

Con este reclamo, Chile busca impedir el flujo de aguas hacia su territorio argumentando que el Silala es un río internacional, mientras que Bolivia argumenta que en realidad son manantiales que nacen dentro de sus límites.

“Si la única discusión con Bolivia es respecto a la soberanía no vamos a llegar a ningún lado porque tenemos posiciones diferentes”, insistió Boric.

“Sin embargo, tenemos muchos puntos en los que podemos llegar a acuerdos”, subrayó.