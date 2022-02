Soja supera los US$ 615 y productores argentinos, inconformes

La guerra de Ucrania empieza a tener consecuencias en Sudamérica

La amenaza de una guerra a gran escala ha aumentado los temores de escasez en el futuro cercano, lo que eleva los precios. La tonelada de soja subió 2,4% y cerró en US$ 615,45, mientras que el maíz creció 1,3% para cerrar en US$ 269,19 y el trigo escaló 3,6% hasta los US$ 321,87, se informó.

Sin embargo, los productores argentinos se quejaron de que los precios actuales de la soja representaban sólo US$ 200 la tonelada, después de impuestos a la exportación y la brecha cambiaria gracias a la cual el Gobierno se queda con alrededor de US$ 395.

Después de un impuesto de exportación del 33%, una tonelada de soja vale US$ 402 para el productor argentino. Pero sus precios están expresados en pesos argentinos al tipo de cambio oficial, por lo que termina recibiendo el equivalente a US$ 205, mostró un reporte de TN.

En cambio, los productores estadounidenses y los de otros países del mundo como Brasil, Uruguay y Paraguay, que no están sujetos a cargos de exportación ni afectados por el tipo de cambio, tienen una ganancia sustancialmente mayor, explicaron los agricultores argentinos.

Los futuros de la soja alcanzaron un máximo de nueve años y medio debido a que la guerra entre Ucrania y Rusia también puso en peligro los suministros de aceite de girasol del Mar Negro, lo que podría aumentar la demanda de otros aceites vegetales, incluida la soja.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “la importancia de la región del Mar Negro en el comercio de aceite de girasol genera alzas importantes en los productos del complejo soja, con especial relevancia en el aceite de soja y los aceites vegetales en general, ya que Ucrania y Rusia representan alrededor del 60% de la producción y el 80% del comercio mundial de aceite de girasol“.

Los mercados de cereales y semillas oleaginosas también siguen estando bien respaldados por las malas condiciones de los cultivos de maíz y soja en partes de América del Sur, aunque las lluvias pronosticadas para las áreas secas de Argentina y el sur de Brasil brindan cierto alivio.

La tensión en Ucrania también ”condujo a redirigir las compras de aceite de trigo, maíz y girasol a destinos alternativos“. Rusia y Ucrania son el primer y tercer exportador de trigo del mundo y controlan ” alrededor de un tercio del mercado mundial de cereales“, señaló la BCR.

”Todos los ojos están puestos en lo que está sucediendo en Ucrania, especialmente en lo que respecta a las exportaciones de trigo y maíz“, dijo Brian Hoops, presidente de la correduría estadounidense Midwest Market Solutions. Agregó que ”el clima (en Sudamérica) está comenzando a mejorar, pero los agricultores brasileños están frenando las ventas, por lo que los niveles básicos se están recuperando significativamente. Eso debería impulsar más negocios de exportación a EE. UU.”