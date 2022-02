Falklands: rápido rescate de pesquero varado en la rada de Stanley

El “Sil” que fuera rescatado de su varadura en la rada de Stanley

Un pesquero fue rescatado luego de haber encallado en la rada del puerto de Stanley, capital de las Islas Falkland, y por suerte sin consecuencias a no ser el susto. John Alexander Reid, Director Gerente de la pesquera Polar Seafish, narró a la prensa local lo acontecido.

“Nuestro pesquero, 'Sil' estaba abandonando el puerto de Stanley el martes por la noche y debido a la fuerte marejada ingresando a la rada del puerto, no pudo completar la maniobra para dirigirse a mar abierto por el estrecho de salida, y como resultado de ello terminó encallando al oeste de FIPAS, la terminal portuaria. No hubo heridos entre la tripulación y no se identificó desperfecto inmediato alguno en la embarcación. La Autoridad Marítima de las Falklands fue informada y prestamente se hicieron en la escena del incidente. Se organizó una operación de remolque y el 'Sil' pudo ser retirado exitosamente de su varadura por otro pesquero, el ”New Polar“. Los lanchones de emergencia del puerto, ”Frank Wild“, ”Darwin“ y ”Cleo“ también se hicieron presentes y ayudaron con la remolcada. Una vez liberado, el 'Sil' se dirigió a FIPASS y se realizó una inspección del casco, con buceador de Martech, para asegurarse de su condición. Se identificaron algunos raspones en el casco pero ningún daño como resultado del incidente.

”Creemos que todo el percance fue encarado extremadamente bien por todos los involucrados y Polar Seafish quiere agradecer a todos los involucrados por su apoyo y el profesionalismo demostrado“.

Cuando un barco encalla, es asunto muy serio y si no se maneja correctamente puede tener consecuencias muy graves, agregó Reid. ”Afortunadamente y debido al profesionalismo de todos quienes participaron, el pesquero ya está en ruta con su licencia a la zona de faena. También nos gustaría agradecer a la comunidad por los muchos mensajes de apoyo recibidos durante toda esa noche y la mañana siguiente“

Por su parte Joanna Cox comentó al semanario Penguin News que ”no había un piloto abordo al momento que se produjo la varadura, pues un piloto no es necesario a menos que haya intención de amurar en FIPASS”