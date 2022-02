Moody's advierte que acuerdo de Argentina con el FMI no evita riesgo de default

Moody's señaló la necesidad de una devaluación más rápida, tasas de interés positivas y la reestructuración de los subsidios energéticos

La consultora crediticia Moody's emitió este viernes un informe según el cual el ”largo historial de fallas en la implementación de los programas del Fondo Monetario Internacional (FMI)” de Argentina debía interpretarse como que el riesgo de default no estaba superado.

Según el documento, Argentina probablemente tendrá que reestructurar pagos de su deuda en moneda extranjera a los acreedores del sector privado a partir de 2024.

La calificadora añadió que aún quedaban por conocerse muchos detalles del acuerdo y señaló que era necesario que sucedieran tres cosas para que comenzara la recuperación económica: una tasa de devaluación más rápida que la del año pasado, particularmente con una inflación superior al 50%; segundo, tasas de interés reales positivas para promover el ahorro interno; y, tercero, se deben redefinir los subsidios a la energía.

“Hasta ahora, el gobierno se ha negado a reducir significativamente tales subsidios y planea elevar los precios de la energía por debajo de la tasa de inflación”, dijo Moody's.

La calificadora también dijo que el país sudamericano tendrá problemas para cumplir con las metas trazadas por el FMI: “Nuestro escenario base es que Argentina firme un acuerdo que incorpore objetivos plurianuales encaminados a reducir los desequilibrios macroeconómicos, pero ese cumplimiento será, en el mejor de los casos, irregular y requerirá solicitudes de excepciones y renegociaciones de objetivos.” Estas solicitudes podrían eventualmente amenazar la viabilidad del programa, señaló también la firma.

El programa requiere que el gobierno se comprometa con objetivos económicos de mediano plazo, ”algo que ha rechazado hasta ahora“. Las diferencias entre los líderes dentro del oficialismo no ayudan a consolidar una perspectiva favorable.

La agencia confiaba, sin embargo, en que el Congreso aprobará el nuevo acuerdo. “Esperamos una fuerte presión política sobre el gobierno por parte de los miembros de su propio partido para mantener los niveles de gasto lo más altos posible, particularmente antes de las elecciones presidenciales de 2023”, dice asimismo el informe.

Moody's también consideró que será difícil que Argentina vuelva a acceder a los mercados financieros internacionales para refinanciar vencimientos de bonos que van desde los US$ 1.400 millones en 2022 hasta los US$ 9.500 millones en 2025.

“En la práctica, el nuevo acuerdo renovaría los pagos atrasados”, explicó Moody's. “Pero, incluso con un programa del FMI, la probabilidad de una nueva reestructuración de la deuda con el sector privado sigue siendo muy alta”, advirtió el documento.

Los economistas detrás del estudio recordaron que, luego de la reestructuración de la deuda en 2020, Argentina enfrenta pagos de capital que comienzan en 2024, aumentan a partir de 2025 y continúan a lo largo de la década siguiente.

“El país no podrá cumplir con estas obligaciones de deuda sin acceso al mercado internacional de capitales. Hasta la fecha, estos mercados están efectivamente cerrados a un riesgo país de alrededor de 1.700-1.800 puntos básicos”, dice el informe.

“Es poco probable que se materialice el acceso al mercado en ausencia de cambios fundamentales en el marco de política económica de Argentina que respalden una mejora sustancial en su perfil crediticio soberano. Esperamos que Argentina necesite reestructurar su deuda en 2024-25″, pronóstico Moody’s.

“Dado el bajo nivel de las reservas internacionales netas, que estimamos hoy en US$ 1.000 millones, Argentina podría verse obligada a reestructurar su deuda externa con acreedores privados antes de esa fecha. Los pagos del servicio de la deuda en bonos en moneda extranjera promediarán menos de [US] $ 2 mil millones en 2022 y 2023 y aumentarán a más de [US] $ 4 mil millones en 2024 y cerca de [US] $ 10 mil millones en 2025”, señaló el informe.