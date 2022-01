Presidente paraguayo no asiste a cumbre del Prosur por padecer COVID-19

Abdo participará de manera virtual

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este martes que no asistirá al Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) porque sigue afectado por el COVID-19, aunque participará del evento de manera virtual.

Abdo Benítez ya cumplió sus ocho días de aislamiento pero sus médicos plantearon dudas sobre la conveniencia de su posible viaje a Cartagena de Indias para una Cumbre en la que Singapur será recibido como primer Estado asociado del grupo.

La III Cumbre Presidencial del Foro para el Progreso y la Integración de América del Sur (Prosur) a realizarse el 27 de enero en Cartagena contará con la presencia de los presidentes de Colombia, Iván Duque; Chile, Sebastián Piñera; y Perú, Pedro Castillo, y Ecuador, Guillermo Lasso y también por “altos funcionarios de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Surinam”, según un comunicad.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, rechazó la invitación de Piñera para asistir a la reunión de Prosur. ”He hablado con el presidente Piñera para informarle que he decidido no asistir (...) Nuestras prioridades están en la formación de equipos aquí en Chile“, dijo Boric a los periodistas el mes pasado. Sin embargo, anunció que las relaciones exteriores serán ”tremendamente relevantes“ durante su presidencia, que comenzará el 11 de marzo.

Mientras tanto, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien había anunciado que asistiría a la Cumbre, canceló sus planes, pero no dio razones para tal decisión.

El vicepresidente Hamilton Mourao dijo: ”El presidente me pidió que lo reemplazara en este viaje. No citó ninguna razón ni necesitaba hacerlo. Simplemente me llamó al final de la mañana y me preguntó si podía reemplazarlo”.

Se especula que la decisión de Bolsonaro está vinculada a la celebración de la misa del séptimo día por la muerte de su madre.

Fundado en 2019 en Santiago de Chile, Prosur fue impulsada por líderes conservadores como el brasileño Bolsonaro, el colombiano Duque y el propio Piñera. El grupo fue concebido como un contrapeso a la Unasur, promovida en 2008 por líderes de izquierda como el expresidente venezolano Hugo Chávez y el argentino Néstor Kirchner.