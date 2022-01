Reino Unido levantará restricciones del Plan B contra la COVID-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este miércoles que las restricciones sanitarias del llamado Plan B aplicadas en la lucha del Gobierno contra la COVID-19 se levantarán a partir de la próxima semana.

La aparición y propagación de la variante ómicron ha llevado a que ya no se requieran pases obligatorios para grandes lugares a partir del jueves 27 de enero, cuando expiren las reglas actuales. Las personas ya no necesitarán usar máscaras en las tiendas y en el transporte público.

Con ómicron, los casos de COVID-19 se dispararon a niveles récord, pero las hospitalizaciones y las muertes no aumentaron en la misma medida, en parte debido al lanzamiento de refuerzos en Gran Bretaña y a la menor gravedad de la cepa.

“Seguiremos sugiriendo el uso de cubiertas faciales en lugares cerrados o concurridos, particularmente donde se entra en contacto con personas que normalmente uno no conoce”, dijo Johnson.

“Pero confiaremos en el juicio del pueblo británico y ya no criminalizaremos a nadie que decida no usar uno [barbijo]”, agregó. Johnson también señaló que el Gobierno ya no pedía a la gente que trabajara desde casa.

La promesa del primer ministro de evitar los confinamientos y vivir con el virus contrasta con el enfoque de tolerancia cero en los países asiáticos y las restricciones más estrictas en muchas otras naciones europeas. “Muchas naciones en toda Europa han soportado más confinamientos de invierno… pero este gobierno tomó un camino diferente”, dijo Johnson a los legisladores, al tiempo que añadió que el gobierno había tomado las decisiones más difíciles y que el número de personas que ingresaban a cuidados intensivos estaba disminuyendo.

Las máscaras faciales ya no son necesarias en las aulas escolares y el Departamento de Educación eliminará “en breve” las recomendaciones para usarlas en las áreas comunes.

“Nuestros científicos creen que es probable que la ola de ómicron ahora haya alcanzado su punto máximo a nivel nacional… debido a la extraordinaria campaña de refuerzo, junto con la forma en que el público ha respondido a las medidas del Plan B, podemos volver al Plan A”, señaló Johnson.

Sin embargo, los científicos han advertido que los casos podrían volver a aumentar si el comportamiento de las personas vuelve a la normalidad rápidamente.

Johnson también dijo que podría poner fin al requisito legal de autoaislamiento de las personas si dan positivo antes de que caduque la regulación en marzo. “Pero para que eso sea posible, todos debemos permanecer cautelosos durante estas últimas semanas de invierno”, dijo, advirtiendo sobre la presión continua sobre los hospitales.