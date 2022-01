Twitter cierra cuenta de congresista estadounidense

La representante republicana Marjorie Taylor Greene sufrió la cancelación permanente de su cuenta personal de Twitter @mtgreenee por publicaciones consideradas falsas sobre la COVID-19. “Hemos suspendido permanentemente la cuenta por repetidas violaciones de nuestra política de desinformación Covid-19”, señaló la compañía.

La prohibición de Greene se produce casi un año después de que el expresidente Donald Trump fuera cancelado porque la plataforma dijo que sus tuits corrían el riesgo de incitar a más violencia y apoyaba a quienes creían erróneamente que había vencido electoralmente a Joseph Biden.

La congresista Greene representa al estado de Georgia y es una de las figuras más controvertidas del Capitolio.

Twitter no especificó cuál contenido había dado lugar a la cancelación definitiva de la cuenta. Pero el sábado Greene tuiteó que antes del brote de COVID-19 las muertes por vacunas se tomaban en serio, pero ahora se ignoraba una “cantidad extremadamente alta de muertes por vacuna covid y se incrementan los mandatos del gobierno de vacunación forzada”.

En agosto, Greene había sido suspendida durante siete días después de publicar un mensaje en el que aseguraba que las vacunas estaban “fallando” y que “no reducen la propagación del virus” y dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no debería aprobar las vacunas COVID-19.

“Suspendimos permanentemente a [@mtgreenee] por repetidas violaciones de nuestra política de desinformación COVID-19”, escribió un portavoz de la red social. “Dejamos claro que, según nuestro sistema de advertencias para esta política, suspenderemos permanentemente las cuentas por infracciones repetidas de la política”.

Twitter utiliza un sistema de “strikes” para castigar las cuentas que violan su política COVID-19. Un “strike” no trae consecuencias; el segundo y tercer aviso dan como resultado un bloqueo de la cuenta de 12 horas; un cuarto “strike” trae un bloqueo de cuenta de siete días; y un quinto “strike” resulta en la suspensión permanente.

Según los científicos, no hay evidencia de que las vacunas estén causando una racha de muertes que estén siendo ignoradas. El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) ha dicho que los informes de muertes después de recibir la vacuna eran “raros” y que los informes posteriores a la vacunación de efectos adversos para la salud, incluida la muerte, “no significan necesariamente que una vacuna haya causado un problema de salud”.

Después de su expulsión, Greene publicó en Telegram y Gettr que “Twitter es un enemigo de Estados Unidos y no puede manejar la verdad”.

“Está bien, le mostraré a Estados Unidos que no los necesitamos y que es hora de derrotar a nuestros enemigos. No pueden completar con éxito una revolución comunista cuando la gente dice la verdad. Las plataformas de redes sociales no pueden evitar que la verdad se difunda por todas partes. Big Tech no puede detener la verdad. Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad”, escribió la controvertida congresista.

La cuenta personal de Greene desapareció, pero su cuenta oficial del Congreso, @RepMTG, permanece activa. “Esa cuenta no viola las Reglas de Twitter”, dijo un portavoz de la empresa.

Las plataformas de redes sociales como Twitter y Facebook han adoptado medidas para evitar que se difunda información errónea sobre COVID-19, agregando, por ejemplo, etiquetas de advertencia a las publicaciones que contienen datos poco confiables.

Estados Unidos es el país del mundo más afectado por la pandemia, con más de 820.000 muertes.