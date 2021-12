Vacuna cubana contra la COVID-19 aprobada para uso en México

Abdala también se usa en Venezuela, Nicaragua, Irán y Vietnam.

La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de México (Cofepris) dio este miércoles luz verde para el uso de emergencia de la vacuna Abdala desarrollada en Cuba contra la COVID-19.

Los especialistas de Copefris encontraron que Abdala, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, “cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado”. Se dice que Abdala tiene una eficacia del 92,28% después de la tercera dosis.

La agencia mexicana también aclaró que el Comité de Nuevas Moléculas (CMN) se reunió sobre el uso de este agente biológico, el cual recibió una opinión técnica favorable de los expertos. Agregó que las autorizaciones emitidas por la Comisión forman parte de la Estrategia Nacional de Regulación Sanitaria, que permite revisar y dar acceso a la mayor cantidad de insumos sanitarios, siempre y cuando se verifique la calidad, seguridad y eficacia del producto.

El grupo estatal BioCubaFarma celebró la decisión de México. “Con esta aprobación, México puede importar la vacuna Abdala, para su uso en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en personas mayores de 19 años”, publicó BioCubaFarma en Twitter.

Además de Abdala, Cuba tiene otras dos fórmulas contra la COVID-19: Soberana 02 y Soberana Plus, las cuales han sido autorizadas para uso de emergencia por las autoridades cubanas. Los tres medicamentos cubanos tienen una eficacia superior al 90%, según agencias locales, pero ninguno de ellos ha sido validado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cuba no es parte del mecanismo Covax de la OMS para que las naciones de ingresos bajos y medianos compren vacunas y decidió no procurarlas en el mercado internacional.

El presidente de BioCubaFarma, Eduardo Martínez, dijo que el grupo planeaba buscar reconocimiento internacional para sus medicamentos, que además de Cuba solo se usan en Venezuela, Nicaragua, Irán y Vietnam.

Abdala se sumó así a la lista de vacunas ya permitidas dentro de México por Copefris: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, CanSino Biologics, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna y Sinopharm.