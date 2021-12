Falklands discute la introducción de vehículos eléctricos

Se cuenta con un presupuesto muy modesto para la renovación de la flota, limitado a unas diez unidades por ejercicio, explicó MLA Biggs

El Departamento de Obras Públicas de las Islas Falkland está trabajando junto al sector privado en apoyo de la introducción de vehículos eléctricos, incluyendo la instalación de puntos de recarga, según lo informado por el legislador electo MLA Peter Biggs durante una asamblea pública celebrada la semana pasada.

“Las secciones de Planta y Vehículos de Obras Públicas cuentan con un presupuesto muy modesto para la renovación de la flota, limitado a unas diez unidades por ejercicio. Pero ninguno de los vehículos identificados para su reemplazo dentro del presupuesto 22/23 se prestan para ser cambiados por vehículos eléctricos, ya sean por tratarse de maquinaria muy especializada, específica o porque son para funcionar en lugares remotos a gran distancia. Sin embargo se está trabajando para ver si es posible un inventario más flexible de forma de acelerar la introducción de vehículos eléctricos a la flota del Departamento”

“Todos los requerimientos de nuevas unidades, de los distintos departamentos se están considerando y computando para evaluar si su uso es apropiado como vehículo eléctrico, y se espera que a medida que llegue el momento de reemplazarlos, sean efectivamente sustituidos por vehículos eléctricos”, agregó el legislador MLA Biggs.

Por su parte otro legislador electo, MLA Mark Pollard manifestó que según su punto de vista el gobierno de las Falklands tendría que “estar liderando la propuesta” en materia del uso de vehículos eléctricos.

El consenso en la asamblea fue de aprobación para que el gobierno tome la iniciativa y comience con la flota de autos oficiales.

Empero la cierta reticencia, limitada o no por razones presupuestales, y expuesta por los legisladores MLA Biggs y MLA Pollard fueron cuestionadas en una carta enviada al semanario Penguin News. En efecto, Bill Chater explicó que la idea que no se puede contar con vehículos eléctricos hasta disponer una red de abastecimiento no tiene sentido. “Por supuesto que contamos con enchufes de recarga eléctrica en nuestros hogares. Es más lento el proceso pero a quien importa, no mucha gente utiliza sus autos por la noche, por tanto se cuenta con 8 a 10 horas en que se pueden enchufar los vehículos y ni que hablar en algún momento del resto del día en que no están en uso”.

Chater también comentó que ha oído hablar mucho sobre la falta de alcance de distancia de los Vehículos eléctricos, “qué alcance se precisa normalmente en Stanley, en un día laborable para ir al trabajo, al banco o de compras en Stanley? Diez millas? Aún los VE más baratos tienen un alcance 150 millas con una carga y eso sería equivalente a dos semanas de uso normal. Enchúfese en la noche una o dos veces por semana y tendrán más que suficiente cobertura de alcance”.

Existe preocupación por el uso de baterías de litio y sus efectos en el medio ambiente por razones de minería. “Muy bien acepto el argumento, pero nunca escuché el tema de las baterías de litio las cuales se usan prácticamente para alimentar toda herramienta, juguete o radio. Por tanto me pregunto por qué este argumento sólo es válido para los vehículos eléctricos?”

Por último, “creo que ya es hora que los conductores de Stanley comiencen a hacer el cambio de los grandes vehículos tragones de diesel que pasan la mayoría del tiempo con apenas una sola persona abordo, a autos más pequeños, más baratos y mucho más limpios en su andar. Las calles también sufrirían menos con vehículos más livianos y sin el permanente goteo de combustible y aceite, destrozando el encarpetado de las vías, y lavándose a las aguas del puerto”, concluye la carta.