Reino Unido: Funcionaria renuncia por escándalo de Navidad, primer ministro anuncia Plan B contra COVID

"El primer ministro debe comprender el daño que ha hecho a su credibilidad para hacer cumplir las reglas ahora y en el futuro", dijo Starmer.



Una colaboradora cercana del primer ministro británico, Boris Johnson, ha entregado su dimisión tras verse implicada en el escándalo de la fiesta de Navidad, según el cual las celebraciones del año pasado en el número 10 de Downing Street no se ajustaron a las restrictivas medidas sanitarias impuestas al resto de la población.

Allegra Stratton, portavoz de Johnson durante la COP26 de Glasgow, decidió dejar su empleo este miércoles después de que las imágenes de ella bromeando sobre la celebración de una fiesta de Navidad en Downing Street se volvieran virales.

“Mis comentarios parecían burlarse de las normas”, dijo Stratton. ”Normas que la gente estaba haciendo todo lo posible por cumplir ... Esa nunca fue mi intención. Lamentaré esos comentarios por el resto de mis días y les ofrezco mis más profundas disculpas a todos ustedes en sus hogares. Trabajar en el gobierno fue un inmenso privilegio. Traté de hacer lo correcto para todos ustedes, de comportarme con cortesía y decencia y de vivir de acuerdo con los altos estándares que ustedes esperan del número 10 (la residencia del Primer Ministro)“.

Mientras tanto, Johnson se vio obligado a pedir ”disculpas sin reservas“ en el Parlamento por un video de esas celebraciones que, según él, nunca tuvieron lugar. ”Pido disculpas por la impresión de que el personal de Downing Street no se toma esto en serio“, dijo el primer ministro. ”Yo mismo estoy disgustado y furioso por eso, pero repito que me han asegurado repetidamente que las reglas no se rompieron“, insistió Johnson ante las protestas del Parlamento.

En este escenario, Johnson lanzó un nuevo lote de medidas contra la COVID-19 que denominó ”Plan B“ y que incluyen pasaportes de vacunas, trabajo de oficina en los hogares y el uso de máscaras faciales.

Johnson anunció que estaba promulgando su Plan B en respuesta a la aparición de Ómicron, que dijo se estaba ”extendiendo rápidamente por todo el mundo“ y, por lo tanto, se necesitaban medidas para evitar un aumento de casos que ”podría conducir a un gran aumento de las hospitalizaciones y, por lo tanto, lamentablemente muertes“.

El director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty, dijo que hubo un aumento ”increíblemente pronunciado“ de casos en Sudáfrica, donde se detectó por primera vez Ómicron, y ”ahora estamos viendo que esto se traduce en aumentos en las hospitalizaciones“. Los casos de Ómicron también estaban aumentando en el Reino Unido ”increíblemente rápido ahora“, dijo Whitty, al tiempo que advirtió que ”se puede llegar de números muy pequeños a números muy grandes con mucha rapidez“.

El principal asesor científico de Inglaterra, Patrick Vallance, sugirió reducir los contactos sociales y el secretario de Salud, Sajid Javid, insistió en que Ómicron era ”mucho más transmisible que la variante Delta“.

Johnson también instó a las personas a recibir sus dosis de refuerzo, que dijo que sería la mejor manera para que las personas se protejan contra la nueva variante. Johnson insinuó que las nuevas restricciones se eliminarán si los científicos determinan que los refuerzos protegen suficientemente contra la variante Ómicron.

”Tan pronto como quede claro que los refuerzos son capaces de mantener esta variante de Ómicron y hayamos impulsado a suficientes personas para hacer ese trabajo de mantener a Ómicron en equilibrio, entonces podremos avanzar como antes“, dijo el primer ministro.

Sobre la regla de la mascarilla, el primer ministro dijo que se aplicaría en lugares como teatros y cines, pero dijo que ”por supuesto habrá excepciones donde no sea práctico, como cuando se come, bebe, se ejercita o se canta“.

Con respecto al nuevo requisito de estatus de Covid, Johnson dijo que se requerirá en lugares ”donde se reúnen grandes multitudes, incluidos lugares interiores sin asientos con más de 500 personas, lugares al aire libre sin asientos con más de 4,000 personas y cualquier lugar con más de 10,000 personas“. Una prueba de flujo lateral negativa será suficiente, al igual que la protección de dos dosis de vacuna.

En un intento por mantener la economía en funcionamiento a través del aumento de las restricciones, el primer ministro dijo que las pruebas diarias estarían disponibles en lugar del aislamiento para aquellos que entren en contacto con personas infectadas. Los viajeros que lleguen del extranjero estarán sujetos a estrictas pruebas, explicó Johnson.

El diputado conservador William Wragg dijo que cualquier plan que incluya nuevas restricciones sería una ”táctica de distracción“ para desviar el foco de la supuesta infracción de las reglas en el número 10. ”Los pases de Covid no aumentarán la aceptación de la vacuna, pero crearán una sociedad segregada. ¿Es el ministro consciente de que muy pocos serán convencidos por esta táctica de distracción?“, agregó Wragg. Los críticos del gobierno han sugerido que el público estará menos inclinado a seguir las nuevas reglas del coronavirus si creen que las personas que las elaboran no las han obedecido.

El líder laborista Sir Keir Starmer dijo que ”incluso el primer ministro debe comprender el daño que ha hecho a su credibilidad para hacer cumplir las reglas ahora y en el futuro“.

”El pueblo británico puso la salud de los demás por encima de sí mismo y siguió las reglas. ¿No se avergüenza el primer ministro de que Downing Street no pueda hacer lo mismo?”