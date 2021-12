Falklands, servicio ferry y navegación inter/islas recibió sello de aprobación según relevamiento

El Concordia Bay que une las islas mayores, Este y Oeste y brinda servicio de apoyo en las islas menores

Un informe sobre los servicios de navegación en las Falklands, particularmente el del ferry que une a las dos Islas mayores y además cumple otras funciones costeras en el resto del archipiélago ha visto la luz. Dicho informe examina una serie de temas potenciales que pueden estar limitando el crecimiento del servicio en las Falklands, entre ellos la propia capacidad del servicio, horarios, itinerarios, organización, costos, disponibilidad y “otras cosas”.

En el informe que maneja el Ejecutivo entre otras conclusiones se afirma que “si bien la capacidad del servicio no es un tema en sí, los temas de capacidad a veces se generan por problemas de planificación y horarios”.

También resalta que “67% de los entrevistados mediante un relevamiento en línea, en la isla Este entienden que la actual planificación se ajusta a las necesidades, comparado con tan solo el 24% en la isla Oeste”

Bajo el título de “Utilización dual de la embarcación”, se afirma que “el servicio actual suministra tanto un servicio de ferry y como de navegación a las otras islas, menores, el cual dependiendo en la demanda, puede crear contra tiempos para uno u otro, del momento que limita la regularidad, flexibilidad y planificación de ambas actividades. El 93% de los entrevistados en la isla Oeste entendieron que esta utilización dual impone contratiempos a sus negocios, por oposición al 50% de quienes respondieron en la isla Este”.

Más adelante explica que “la disparidad en las respuestas lo más probable es que obedezca a diferentes usos primarios del servicio, con la mayoría de los residentes en la isla Oeste utilizando el ferry por razones de negocios por oposición a las de paseo y sociales de aquellos de la isla Este. Fundamentalmente hay límites a lo que una única embarcación puede alcanzar al intentar satisfacer múltiples roles”

El costo del ferry no fue un tema considerado como pesado por los usuarios y el sistema de reservas fue catalogado mayormente simple y eficiente. El informe también anota que, “en su mayoría los usuarios no parecen pensar que la capacidad del servicio actual es un factor limitante. A no ser comentarios sobre la capacidad de tonelaje de la grúa del Concordia Bay, donde si se efectuaron planteos, la mayoría de observaciones refieren a la infraestructura insuficiente en la isla en particular por oposición a temas relativos a la embarcación específicamente.

Bajo el capítulo de ”Asuntos relativos a la organización y horarios“, el informe afirma que ”en su mayoría los usuarios no parecen considerar este punto un factor limitante o a mejorar. La frecuencia de visitas parece ser ampliamente adecuada para las demandas actuales, si bien algunos usuarios piensan que una mayor frecuencia de visitas/cruces en el verano, facilitaría el movimiento de rebaños y de hacienda.

Como nota interesante los resultados del relevamiento resultaron muy similares a aquellos de una similar iniciativa en 2015, en la cual “un 70% de los entrevistados, quienes respondieron entendieron que la frecuencia de seis veces por semana era suficiente”

Tomado en su totalidad el Servicio de Navegación de las Islas fue descripto como confiable, agregando que la primera razón para las demoras siguen siendo los desafíos climáticos.

El relevamiento largó en octubre del 2020 y precisó analizar los datos existentes sobre el uso de ferry y la navegación inter-islas menores, una serie de cuestionarios en línea para preguntar a los usuarios de los servicios sus opiniones sobre la demanda actual y futura, además de entrevistas cara a cara o por teléfono a la vez que talleres de trabajo tanto en la islas mayores, la Oeste como en la Este.