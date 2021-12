Argentina paga a Paraguay parte de su deuda por energía de Yacyretá

Los pagos dentro de la EBY no son regulares ni mensuales

Argentina pagó este viernes a Paraguay unos US $ 19 millones por energía de Yacyretá, anunció Nicanor Duarte Frutos, jefe del lado guaraní dentro de la Entidad Binacional (EBY).

De los US $ 100 millones que debía Argentina, había acordado pagar US $ 44 millones este año. El desembolso de US $ 19 millones del viernes se encuadró en ese acuerdo, explicó Duarte.

De hecho, Argentina giró alrededor de US $ 19.735.172, lo que hace un total de US $ 45.759.943 desembolsados en 2021. Con estos pagos, Argentina ha cumplido con lo que se había comprometido a pagar este año.

La EBY también dijo que todo lo recaudado se había transferido al Ministerio de Finanzas. El año pasado, la EBY había solicitado a la Cancillería de Paraguay que negociara con el gobierno argentino, lo que resultó en estos pagos.

Duarte -expresidente paraguayo entre 2003 y 2008- insistió en que había más de US $ 100 millones en deuda, de los cuales US $ 44 millones debían pagarse este año, pero Argentina terminó pagando una suma superior y la parte restante de la deuda se cancelará a lo largo de 2022.

Argentina había realizado en septiembre el primer pago por valor de 15 millones de dólares, había anunciado Duarte Frutos tras una reunión con el canciller Euclides Acevedo y el presidente Mario Abdo Benítez.

Según datos oficiales de generación eléctrica de la Central Yacyretá, la potencia total suministrada por la central hidroeléctrica en noviembre fue de 1.195.404,4 MWh. La cifra es un 15,86% inferior a la de octubre, cuando se entregaron 1.420.757,3 MWh. La energía se suministra al Sistema Interconectado Nacional Paraguayo (SINP, y al Sistema de Interconexión Argentino (SADI), de Argentina. Yacyretá detalló que 157.076,7 MWh correspondieron a ANDE y a IEASA 1.038.327,7 MWh.

A diferencia de Itaipú, donde los pagos son regulares y mensuales, los desembolsos a lo largo de la EBY no lo son tanto por la falta de definición de la revisión del Anexo C de Yacyretá, pendiente de aprobación por el Congreso argentino.