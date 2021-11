Brasil: Lula quiere volver al poder, pero no depende solo de él

“Estoy trabajando para ser candidato”, dijo Lula.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha explicado en una entrevista publicada durante el fin de semana que quiere volver al poder “para que la gente pueda comer tres veces al día”.

Lula también dijo al diario español El País que quería que Brasil “recuperara el prestigio” que tuvo y afirmó que el actual presidente Jair Bolsonaro “no comprende el alma” de los brasileños.

”Cuando dejé la Presidencia en 2010, Brasil estaba en una situación de crecimiento económico y respetabilidad. Hoy está en quiebra (...) Y el hambre que había terminado en Brasil en 2014 regresó con mucha fuerza. Brasil fue un protagonista internacional y todo ha sido desmantelado”, explicó.

Pese a sus palabras, el exjefe de Estado insiste en que aún no ha lanzado su candidatura, sobre la que se debe tomar una decisión entre febrero y marzo “porque hay mucho por decidir”. Sin embargo, admitió: “Estoy trabajando para ser candidato”.

“Pero no depende de una voluntad personal, no depende de mí. Tengo que construir un programa para Brasil con otra gente y con otros partidos. Tengo que hacer una alianza, porque lo importante no es solo ganar la elecciones, es poder gobernar”, explicó.

”Si vuelvo a la Presidencia, no puedo hacer menos de lo que hice. Por eso tengo miedo. No puedo regresar y no hacer nada para que Brasil se recupere, no puedo fallar“, prosiguió.

Lula también dijo que el presidente Jair Bolsonaro ”es un mentiroso, no comprende la economía, no comprende los problemas sociales“ y advirtió que el radicalismo de derecha o el fascismo son ”cada vez más agresivos y están creciendo en varios lugares“.

Consultado sobre su encarcelamiento por corrupción, Lula destacó que ”nadie puede querer gobernar para vengarse“. Pero sobre las recientes elecciones de Nicaragua que la comunidad internacional ha considerado amañadas, Lula dijo que ”no puedo juzgar lo que ha sucedido en Nicaragua. Si (el presidente Daniel) Ortega impide que los líderes de la oposición se presenten a las elecciones, tal como lo hicieron contra mí, está completamente equivocado“.

Lula también abordó la situación cubana: ”¿Quién decide la libertad de Cuba sino el pueblo cubano? El problema de la democracia en Cuba no se resolverá instigando a los opositores a crear problemas para el Gobierno. Se conquistará cuando termine el bloqueo de Estados Unidos“.

Lula estuvo en Madrid el pasado viernes, donde se reunió con el primer ministro español Pedro Sánchez en la última parada de su gira europea durante la cual se reunió con varios líderes políticos como el presidente francés Emmanuel Macron y el futuro canciller alemán Olaf Scholz.

Lula y Sánchez analizaron ”el papel que pueden tener España y Brasil para la consolidación del desarrollo en América Latina, con gobiernos solidarios y democráticos”, según un comunicado del equipo de prensa de Lula.