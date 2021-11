“Patria y Vida”, emblema de protestas pacíficas en Cuba, Mejor Canción del Año de Latin Grammys

“Patria y Vida” es el himno de las protestas pacíficas de miles de cubanos que salieron a las calles el pasado 11 de julio a reclamar “libertad” para Cuba

La canción “Patria y vida”, emblema de las protestas pacíficas contra el régimen castrista en Cuba, y que fueran duramente reprimidas con violencia y cárcel, fue premiada en la categoría de mejor canción urbana y Mejor Canción del Año de los Latin Grammys, que se celebraron en Las Vegas, Estados Unidos.

Creada por Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y Eliecer el Funky Márquez Duany el éxito se viralizó ya supera las 9 millones de visualizaciones. Tras el anuncio del premio, la actriz y cantante española Beatriz Luengo subió al escenario a recibir el galardón en nombre de su esposo, Yotuel Romero, uno de los autores de la canción.

”(Estoy) en representación de un país que está en una dictadura, me pone en un compromiso grandísimo“, dijo El Funky minutos antes de comenzar la ceremonia. ”Esta canción le pertenece al pueblo“, dijo Yotuel la víspera de la premiación.

”Patria y Vida” es, principalmente, un homenaje al Movimiento San Isidro (MSI) y se ha convertido en el himno de las protestas de miles de cubanos que salieron a las calles el pasado 11 de julio a reclamar “libertad” para Cuba y que intentaron repetir este mes.

El rapero cubano Maykel Osorbo está arrestado desde el pasado 18 de mayo bajo los cargos de “resistencia, desacato y desobediencia”, por lo que no pudo estar presente en la ceremonia. Condenado a seis meses de prisión, su estado de salud es grave tras una huelga de hambre de seis días.

Los galardonados le dedicaron el premio a los presos políticos bajo el régimen dictatorial de la isla, especialmente a su compañero encarcelado, y al pueblo cubano, que, dijeron, “estaba dormido y despertó” acompañado de la canción.

Los artistas, vestidos de blanco, se presentaron por primera vez juntos en Las Vegas, entre luces de esperanza. La canción se volvió un himno frente al “Patria o muerte”, lema del régimen de los hermanos Castro.

Momento antes de la ceremonia, El Funky contó en sus redes sociales que habían logrado hablar con Osorbo y desde la cárcel pudo decirle unas palabras.

“Pudimos hablar con Maykel Osorbo y sentir su voz en estos momentos tan significativos, nos dejó bien claro que el Grammy es del pueblo de Cuba, ganemos o no, llegamos lejos”, explicó.Desde su salida en febrero de 2021 “Patria y vida” no deja de acumular visualizaciones en YouTube ni de resonar en cuanta manifestación para pedir un cambio en Cuba se celebre, ya sea en Miami, La Habana, Madrid o Bruselas.

En el videoclip del tema aparece junto a Maikel Osorbo, abrazado a una bandera cubana, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del MSI, que también sufre prisión desde la jornada del 11J.

Con una letra y un estribillo plagados de críticas directas al Gobierno de Cuba y mensajes de apoyo al Movimiento San Isidro de jóvenes artistas, “Patria y vida” traduce en palabras y música el sentir de muchos cubanos cansados de penurias, de falta de libertad y de tener la “dignidad pisoteada”, como dice la canción.

Hacía tiempo que una “canción protesta” no era candidata a premios de esta categoría y no se recuerda a un nominado preso, como lo está “El Osorbo”. “#PatriaYVida más alto que nunca!! @maykelosorbo esto va por ti y por cada cubano que no pueda alzar su voz”, escribió Descemer Bueno en Instagram desde la ciudad de los casinos y los espectáculos.