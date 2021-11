Macron elogia valentía de Lula en gira europea del expresidente brasileño

“Estoy buscando restaurar la credibilidad que Brasil tuvo en el mundo”, dijo Lula.

El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió este miércoles la “valentía política” de Luiz Inácio Lula Da Silva, a medida que el exjefe de Estado (2003-2011) parece estar listo para regresar al poder en las elecciones del próximo año, aunque niega haber lanzado su candidatura.

Lula está por delante en la mayoría de las encuestas sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro y también sobre el ex juez Sergio Moro. Lula se encuentra de gira por Europa y fue recibido calurosamente por el líder francés, quien no siente mucho cariño por el actual presidente brasileño.

Tras la reunión de Lula con Macron no hubo declaraciones a la prensa, pero fuentes del Elíseo dijeron que la agenda había incluido “desigualdades e inseguridad alimentaria, especialmente en Brasil, donde la situación sigue siendo muy preocupante”.

Tanto Lula como Macron también analizaron la situación política en Nicaragua y Venezuela, así como la deforestación en la Amazonía, según trascendió.

El tema ambiental ha generado fricciones entre Macron y Bolsonaro, y es una de las razones por las cuales Francia ha suspendido la ratificación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, algo que Lula favorece.

Desde que Bolsonaro llegó al poder, los lazos entre Brasilia y París se han enfriado y, hasta ahora, ninguno de los líderes ha realizado una visita de estado al otro país.

Según Brasil247, Lula ha sido galardonado con el premio “Coraje político 2021” de la revista Politique Internationale, como resultado de un gobierno que, entre 2003 y 2011, sacó a 30 millones de brasileños de la línea de pobreza.

La revista especializada en política exterior también destacó la resistencia de Lula a la persecución política y judicial, que fue “recompensadas con la decisión del Supremo Tribunal Federal de revocar sus sentencias”, dijo Brasil247.

El Premio al Coraje Político se creó en 1981. Otros galardonados incluyen al Papa Juan Pablo II y los ganadores del Premio Nobel de la Paz Anwar el Sadat, ex presidente de Egipto, y Frederik De Klerk, ex presidente de Sudáfrica.

Tras el premio, Lula dio una conferencia ante medios franceses y defendió la recuperación de la confianza internacional en Brasil.

“Estoy buscando restaurar la credibilidad que Brasil tuvo una vez con el mundo. Viajo para hablar con los gobiernos europeos, los políticos, la prensa, para mostrar que Brasil es infinitamente mejor que el gobierno actual, que la gente es mejor, democrática, generosa... ”, dijo Lula.

“Me reuní con mucha gente para hablar de democracia. Entre 2003 y 2015, Brasil fue un actor internacional, activo en la Organización Mundial del Comercio, en la Organización Mundial de la Salud, en temas ambientales. Brasil participó activamente en todos los foros multilaterales porque creía en la existencia de estos foros”, explicó Lula.

”Hoy Brasil está fuera, no participa de nada. No estamos invitados para nada, nadie quiere visitar Brasil“, prosiguió Lula.

Bolsonaro es de hecho un paria entre los líderes mundiales. No ha tenido ninguna conversación paralela con ningún otro líder mundial durante la Cumbre del G20 en Roma e incluso decidió no asistir a la reunión COP26 de Glasgow para evitar un mayor rechazo.

Lula insistió el miércoles en la importancia de las alianzas comerciales estratégicas con la Unión Europea, Estados Unidos y China.

Según una encuesta encargada por The Economist, Lula tendría un 68% de posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de 2022, mientras que Bolsonaro solo tendría un 20%.

A pesar de las percepciones en sentido contrario, Lula dijo que aún no había lanzado su candidatura a la presidencia. ”No busco apoyo electoral porque la gente con la que me reúno no vota en Brasil (...) Estoy buscando recuperar la credibilidad que Brasil tuvo alguna vez”, señaló.

También se reunió con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y con el ex presidente François Hollande. Anteriormente se reunió con Olaf Scholz, futuro canciller de Alemania. También pasó por el Parlamento Europeo para participar en la conferencia de alto nivel sobre América Latina.

La gira europea de Lula finalizará el 18 de noviembre en Madrid.