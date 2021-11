Los no vacunados de Austria están al borde de ser puestos en cuarentena una vez más

“Ya está claro que este invierno y Navidad serán incómodos para los no vacunados”, advirtió el canciller Schallenberg.

El Gobierno de Alta Austria planea imponer un confinamiento total a los no vacunados de la región a partir del próximo lunes, a pesar de las dudas de que este sea el enfoque correcto ante el creciente número de infecciones por COVID-19, se informó.

La medida fue anunciada solo un día después de que el gobernador Thomas Stelzer se pronunciara en contra. “El desarrollo de esta ola [de coronavirus] no permite el ritmo normal que hemos conocido hasta ahora; por eso activaremos el quinto nivel de protección prescrito por el gobierno federal: el confinamiento para los no vacunados”, dijo.

A partir del lunes, la población no vacunada de Alta Austria solo podrá salir de sus hogares para ir a trabajar, hacer compras o dar un paseo. En cualquier caso, solo las personas que hayan sido vacunadas o se hayan recuperado de COVID-19 podrán ingresar a restaurantes y otras instalaciones, se anunció.

La incidencia de siete días de Alta Austria es de casi 1200 casos, lo que es significativamente más alto que el promedio nacional. Con 89 pacientes en UCI, los servicios de salud del estado están en el umbral de su capacidad de respuesta. Los médicos locales han pedido medidas de distanciamiento, que, según dicen, son particularmente efectivas para mantener a raya al virus.

En cualquier caso, la aprobación final del confinamiento de Alta Austria depende del Gobierno Federal. Pero dado que el ministro federal de Salud, Wolfgang Mückstein, recomendó el miércoles la medida para Alta Austria, se espera que se dé luz verde a la misma. No obstante, los académicos del derecho constitucional han expresado sus críticas contra tal decisión.

Se ha informado de una condición sanitaria similar en el estado de Salzburgo, con una incidencia de casi 1150, pero las medidas no llegan tan lejos como un confinamiento, solo un requisito generalizado de máscara facial y una expansión de las reglas 2G (se requieren pasaportes de vacunación para comer en restaurantes y acceso a otros lugares). A nivel nacional, el promedio de incidencia de siete días es de 760.

“Si se ocupan más de 600 camas de cuidados intensivos en todo el país, el llamado plan paso a paso prevé un confinamiento para las personas no vacunadas en toda Austria. Esta es una medida muy dura, pero aparentemente necesaria”, explicó el canciller federal Alexander Schallenberg.

“De hecho, estamos siguiendo el plan paso a paso que tenemos unos días antes de que tengamos que imponer un confinamiento a aquellos que no han sido vacunados. ¿Queremos ir allí? Por supuesto no. ¿Es eso lo que todos queremos? Bueno, no de todos modos. Pero hemos acordado - los gobiernos federal y estatal - en un plan claro paso a paso”, agregó.

Además de este anuncio, el gobierno federal de Austria está clasificando a casi todo el país, así como a la República Checa y Hungría, como áreas de alto riesgo de coronavirus, a partir del próximo domingo. En estas condiciones, cualquier persona que procedente de un área de alto riesgo y no vacunada o recuperada de COVID-19 será puesta en cuarentena obligatoria durante diez días, que pueden reducirse a cinco con una prueba negativa.

Schallenberg tomará todas las decisiones con respecto a los cierres de COVID-19 el domingo y no se descarta una cuarentena a nivel nacional.

