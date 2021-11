Trabajadores venezolanos exigen mejores salarios

Los trabajadores venezolanos salieron este miércoles a las calles para exigir un cambio en las políticas del país junto con una mejor paga para ellos y sus familias.

Los manifestantes coreaban “abajo [el presidente] Nicolás [Maduro], salario digno ya”, mientras ondeaban la bandera venezolana.

El líder del Sindicato de Maestros de Caracas, Edgar Machado, dijo que el objetivo era “exigir salarios dignos para todos los trabajadores, activos y jubilados porque estamos viviendo una situación muy complicada y lo poco que ganamos apenas alcanza para vivir una semana”.

“Un maestro hambriento no puede enseñar y un alumno hambriento no puede aprender”, agregó, al tiempo que resaltó que la canasta básica de alimentos en octubre se ubicó en US $ 800 mientras que “un maestro gana menos de 3 dólares mensuales”, agregó.

“Solicitamos un aumento que nos permita alimentarnos y sostener a nuestro núcleo familiar. Exigimos que la ministra de Educación Yelitze Santaella se siente con las Federaciones para discutir el aumento”, enfatizó Machado. “Esperamos que esta discusión comience”, prosiguió.

El dirigente también señaló que las escuelas carecen de agua, fundamental para combatir el COVID-19, mientras que los docentes deben proveer sus propios kits de bioseguridad. “El maestro está subvencionando al estado”, dijo.

“En las próximas horas daremos a conocer las próximas acciones”, advirtió Machado. “Hay muchas razones por las que tenemos que estar en la calle, y ahora que estamos unidos con otros sectores vamos a seguir”, prosiguió.

Pablo Zambrano de la Federación de Trabajadores de la Salud dijo que “queremos trabajar y que nos paguen para que eso nos permita vivir con dignidad. Entonces Maduro tiene que encontrar una salida al problema del salario de los trabajadores venezolanos”.

”Los trabajadores venezolanos no pueden seguir trabajando por 7 bolívares (US $ 1,5) al mes. Es explotación por parte del gobierno“, insistió Zambrano.

También criticó la suspensión de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en México, donde los temas sociales se habían sumado a la mesa de negociaciones. ”Los problemas más importantes de un país tienen que ser los problemas de la gente, el hambre, la miseria que se vive. Hay que encontrar una solución“, dijo. ”No puede ser que un maestro haya cobrado los aguinaldos (bonificación anual) y apenas duren una semana”, agregó.