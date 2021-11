Manifestantes anti COP-26 marginados por falta de vacunación COVID-19

Las restricciones de viaje han dejado fuera de Glasgow a muchos activistas

Los activistas climáticos han denunciado que la cumbre COP26 de Glasgow era “la más exclusiva” de todas las que se han realizado. El grupo Justicia Climática Global también señaló que los países en desarrollo no tienen acceso a ese foro.

El nivel de exclusión de la COP26 es “extremo”, dijo el grupo durante una rueda de prensa, donde las críticas fueron duras al “proceso de emisión de visas, cuarentenas, desinformación y modificación de políticas en el último minuto por parte del Gobierno británico”, que -según ellos- ha provocado la ausencia de representantes de países menos favorecidos.

“Nuestra presencia se ha reducido”, dijo la activista filipina Dorothy Guerrero, quien lamentó que “esta es la conferencia climática más exclusiva” de toda la historia. La activista explicó cómo el sistema económico, dominado por las grandes empresas, se materializó a través de “la monopolización de las vacunas” del país anfitrión.

“Tienes al Reino Unido vacunando a más de 132 países juntos”, reflexionó Guerrero, quien insistió en que el problema radicaba en no “facilitar el acceso a la fabricación de la vacuna, sobre todo en los países en vías de desarrollo”, que fue “una de las razones por las que mucha gente no he podido venir aquí ”.

Sin la doble vacunación no fue posible “tramitar la visa” ya que “la mayoría de los participantes estaban en la lista roja” de países afectados por COVID-19 y se vieron alcanzados por las restricciones de viaje impuestas por el Reino Unido, afirmaron los activistas.

“Aún habiendo recibido la primera vacuna, no pudieron registrarse”, dijo Guerrero, quien lamentó que “el cambio de regla de última hora afectó los planes”.

La cuarentena obligatoria en hoteles a la llegada “debía ser pagada por el Gobierno del Reino Unido”, pero el Ejecutivo la abolió, dejando a los participantes “sin alojamiento” por ser “reservados o muy caros”, ya que el precio medio de la estancia por noche ronda las 500 libras esterlinas (unos 593 euros), señalaron.

“Esta COP está pensada para todos aquellos que están en Europa y Norteamérica”, con “un porcentaje más alto de vacunación, y eso no debería ser aceptado”.

La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas o COP-26 programada para realizarse en Glasgow en 2020 se llevará a cabo del 1 al 2 de noviembre de 2021.

Los activistas y el personal de Global Justice Now asistirán a las protestas y el 5 y 6 de noviembre, también en Glasgow, pero también en otras ciudades británicas, mientras que la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Climática (o contracumbre) se llevará a cabo del 7 al 10 de noviembre.

“Además de ser un espacio importante para protestar por la falta de acción del gobierno sobre el cambio climático y pedir cuentas a las empresas de combustibles fósiles, la cumbre climática de la ONU en Glasgow es una oportunidad para conocer a otros activistas, tomar medidas y aprender unos de otros”, dice el grupo en su sitio web.