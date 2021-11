G20 cierra Cumbre de Roma con una declaración formal sobre neutralidad climática

La declaración del G20 se consideró vaga y decepcionante como preludio a la cumbre climática de Glasgow

Los líderes del G20 han emitido su comunicado final este domingo al término de una cumbre de dos días, en el que se comprometieron a redoblar los esfuerzos para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, conforme a los parámetros del Acuerdo de París de 2015.

Según esos estándares, los países han acordado la necesidad de mantener el calentamiento global “muy por debajo” de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, y preferiblemente a 1,5 grados Celsius. “Reconocemos que los impactos del cambio climático a 1,5 ° C son mucho menores que a 2 ° C. Mantener 1,5 ° C al alcance requerirá acciones significativas y efectivas y el compromiso de todos los países”, señala el documento del G20.

La declaración fue el resultado de días de duras negociaciones y deja un enorme trabajo pendiente para la cumbre climática COP26 de Naciones Unidas en Escocia, que comienza esta semana. Mientras se preparaban para ir a Glasgow, los líderes del G20 hicieron hincapié en que los objetivos de París debían alcanzarse “hacia mediados de siglo”.

También acordaron poner fin a la financiación pública para la generación de energía a base de carbón en el extranjero, pero no establecieron ningún objetivo para eliminar el carbón a nivel nacional, un claro guiño a los principales contaminadores de carbono de China e India.

El Grupo de los 20 países, que representan más de las tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, había buscado puntos en común y compromisos sólidos sobre cómo reducir las emisiones y, al mismo tiempo, ayudar a los países menos favorecidos a hacer frente al impacto del aumento de las temperaturas. Sin ellos, se podría perder el impulso para las conversaciones anuales más amplias en Glasgow que se inauguraron oficialmente el domingo y donde estarán representados países de todo el mundo, incluidos los más vulnerables a la subida del nivel del mar, la desertificación y otros efectos.

“Debemos acelerar la eliminación gradual del carbón e invertir más en energía renovable”, dijo el primer ministro italiano Mario Draghi.

“También debemos asegurarnos de utilizar los recursos disponibles de manera inteligente, lo que significa que deberíamos ser capaces de adaptar nuestras tecnologías y también nuestros estilos de vida a este nuevo mundo”, agregó.

El G20 también reafirmó los compromisos previos de los países líderes de asignar 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países más pobres a hacer frente al cambio climático y se comprometió a aumentar la financiación.

La declaración de cierre también destacó que los líderes del G20 “acelerarán nuestras acciones en mitigación, adaptación y finanzas, reconociendo la importancia clave de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero o neutralidad de carbono para mediados de siglo”.

Pero la expresión “mediados de siglo” abrió una plétora de interpretaciones. Para algunos significaba 2050 en sentido estricto, mientras que otros creían que “dada la diversidad de los países del G20 ... significa que todos están de acuerdo con un objetivo común al tiempo que brindan un poco de flexibilidad para tener en cuenta la diversidad nacional”. Algunos países han fijado el 2050 como fecha límite para las emisiones netas cero, mientras que China, Rusia y Arabia Saudita -los países a los que el presidente estadounidense Joseph Biden criticó específicamente- apuntan al 2060.

El futuro del carbón, una fuente clave de emisiones de gases de efecto invernadero, ha sido una de las cosas más difíciles de acordar para el G20. En la cumbre de Roma, los líderes acordaron “poner fin a la provisión de financiamiento público internacional para la nueva generación de energía de carbón en el extranjero para fines de 2021”.

Eso se refiere al apoyo financiero para la construcción de plantas de carbón en el extranjero, algo de lo que los países occidentales se han estado alejando y las principales economías asiáticas ahora están haciendo lo mismo: el presidente chino, Xi Jinping, anunció en la Asamblea General de la ONU el mes pasado que Beijing dejaría de financiar tales proyectos, y Japón y Corea del Sur asumieron compromisos similares a principios de año.

El hecho de que el G20 no estableciera un objetivo para eliminar gradualmente el uso doméstico de carbón fue un golpe para Gran Bretaña, que esperaba que hubiera avances en el tema en la COP26, aunque todavía se espera que el Reino Unido impulse “compromisos ambiciosos” en Glasgow. se informó.

Si bien Draghi y el presidente francés, Emmanuel Macron, describieron el G20 como un éxito, el resultado decepcionó al jefe de la ONU y al Reino Unido.

El primer ministro Boris Johnson calificó los compromisos del G-20 como meras “gotas en un océano que se calienta rápidamente”, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo de acuerdo en que el resultado no fue suficiente. “Si bien doy la bienvenida al nuevo compromiso del # G20 con las soluciones globales, dejo Roma con mis esperanzas incumplidas, pero al menos no están enterradas”, tuiteó Guterres.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, estuvo de acuerdo: “No hay duda de que a Canadá, junto con otros países, le hubiera gustado un lenguaje más fuerte y compromisos más fuertes en la lucha contra el cambio climático que otros”, dijo.

Las jóvenes activistas climáticas Greta Thunberg y Vanessa Nakate emitieron una carta abierta a los medios de comunicación cuando el G20 estaba concluyendo. “La crisis climática solo se volverá más urgente. Aún podemos evitar las peores consecuencias, aún podemos revertir esto. Pero no si continuamos como hoy”, escribieron, pocas semanas después de que Thunberg avergonzara a los líderes mundiales por su “bla, bla, bla” durante una cumbre de jóvenes sobre el clima en Milán.

No se espera que el líder ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping asistan a la conferencia en Glasgow, aunque enviarán funcionarios a las conversaciones internacionales de la COP26.