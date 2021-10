Banco Central de Argentina quiere que los turistas cambien dinero a través de canales formales

Los turistas podrán abrir sus cuentas ya sea de forma remota o al llegar al país y se requerirán sus pasaportes o documentos de viaje, dijo el Banco Central.

A medida que las fronteras están a punto de reabrirse y se espera la llegada de turistas, las autoridades argentinas han ideado un mecanismo mediante el cual los extranjeros pueden cambiar moneda (dólares estadounidenses) a una tasa más cercana a la del mercado no oficial (“blue”).

Antes del jueves, a los extranjeros que usaban sus tarjetas de crédito se les reconocía un monto en pesos argentinos consistente con el tipo de cambio “oficial” (AR $ 100 = US $ 1), que es aproximadamente la mitad de la cotización “blue” (AR $ 197 = US $ 1). Con el nuevo sistema, los extranjeros que operen a través de los mercados formales, verían reconocidos AR $ 180 = US $ 1, se informó.

El Banco Central de Argentina permitirá a los turistas extranjeros que ingresen al país abrir una cuenta de ahorro bimonetaria para operar dentro de la economía formal, a fin de apoderarse de los billetes de dólar y mantenerlos fuera de los mercados paralelos.

De esta forma, los visitantes podrán cambiar dinero a través del mercado conocido como “dólar MEP” y obtener alrededor de AR $ 180 por cada dólar estadounidense.

“Los turistas extranjeros que visiten Argentina podrán abrir una caja de ahorros bimonetaria y acceder a servicios financieros y medios de pago electrónicos, con los beneficios inherentes de transparencia y seguridad, siempre que cuenten con una cuenta bancaria en su país de origen que será el único medio autorizado para transferir moneda extranjera a la cuenta local”, explicó el Banco Central a través de un comunicado difundido este jueves.

Los funcionarios del Banco Central esperan apoderarse de ”al menos“ el 20% de los US $ 5.000 millones que suelen ingresar al país en un año normal. “Por año ingresan entre US $ 5.000 y US $ 6.000 millones a través del turismo. Esto puede servir para incautar parte de esos fondos para la economía formal.”

De cumplirse los cálculos oficiales, los ingresos mensuales por esta vía rondarían los US $ 80 millones, lo que serviría para compensar las ventas mensuales que realiza el BCRA en el mercado financiero para mantener a raya el tipo de cambio.

Los turistas podrán abrir sus cuentas de forma remota o al llegar al país y se requerirán sus pasaportes o documentos de viaje.

Estas cuentas podrán ser utilizadas para compras en comercios en pesos del país, tanto con tarjeta de débito como mediante aplicaciones de banca digital, y para realizar retiros de efectivo en moneda nacional. También tendrán la posibilidad de realizar operaciones financieras para el cambio de divisas“, continuó el comunicado.

”La cuenta debe estar a nombre de una persona humana residente en el exterior, con excepción de países o territorios donde las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional no se aplican o no se aplican suficientemente“, explicó el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

“En las cuentas en pesos no se aceptarán depósitos, transferencias de terceros o su uso para realizar inversiones”, agregó.

Las acreditaciones en moneda extranjera en esta ”Caja de Ahorros para turistas” deben realizarse mediante transferencias desde cuentas en el país de origen o mediante depósitos en dólares en efectivo, hasta el monto total de 5.000 dólares. Si hay un saldo en la cuenta del cliente en moneda extranjera al final de su estadía, esos fondos deben transferirse nuevamente a la cuenta en el país de origen y la cuenta local debe cerrarse. No se permitirán retiros de efectivo en moneda extranjera.