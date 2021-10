Más del 53% de los brasileños están completamente vacunados contra COVID-19

São Paulo es el estado con mayor porcentaje de personas totalmente vacunadas (66,8%)

La campaña de vacunación anti COVID-19 de Brasil ya ha llegado al 53% de la población con un tratamiento completo, mientras que el 72% de los pacientes han recibido al menos la dosis inicial, según un informe publicado este miércoles.

Si se suman todas las dosis, un total de 274,767,554 inyecciones se han aplicado hasta ahora, según el informe producido por un consorcio de medios. Estas cifras también incluyen 7.459.199 dosis de refuerzo.

São Paulo es el estado con el mayor porcentaje de personas totalmente vacunadas (66,8%), Mato Grosso do Sul (63,76%), Rio Grande do Sul (59,38%), Santa Catarina (57,04%) y Paraná (56,94%), mientras que con al menos una dosis están São Paulo (80,40%), Santa Catarina (75,61%), Rio Grande do Sul (74,96%), Minas Gerais (74,09) y Paraná (73,95%).

La encuesta es el resultado de una asociación entre el consorcio de medios de prensa formado por G1, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo y UOL. Los datos de vacunación comenzaron a monitorearse a partir del 21 de enero. Las estimaciones de población son del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El consorcio se formó en junio de 2020, en respuesta a una decisión del presidente Jair Bolsonaro de, en ese momento, restringir el acceso a los datos sobre la pandemia. Los boletines informan actualmente la cantidad de personas fallecidas por coronavirus, la cantidad de personas infectadas y la media móvil, un índice que permite verificar en cuáles estados la pandemia está aumentando, disminuyendo o se mantiene estable.

Mientras tanto, aviones con nuevos lotes de vacunas Pfizer aterrizaron este miércoles en el aeropuerto de Viracopos con más de 3,6 millones de dosis. Con las nuevas entregas, la empresa farmacéutica ha alcanzado 18,6 millones de los 100 millones de dosis pactadas en un segundo contrato con el gobierno federal, y que deben entregarse antes del 31 de diciembre. La entrega de los primeros 100 millones de dosis conforme al convenio inicial fue completada el pasado 5 de octubre, se informó.

Las vacunas enviadas a Brasil fueron producidas en dos fábricas en Estados Unidos -Kalamazoo y McPherson- más una planta en Puurs, Bélgica.

La vacuna Pfizer / BionTech fue la primera en obtener el registro sanitario definitivo por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) en febrero de este año y es apta para mayores de 12 años, en dos dosis, con un intervalo de 21 días. Es el único fármaco antiCOVID-19 que se puede aplicar a menores de 18 años en Brasil.

Anvisa inicialmente había permitido su uso en personas a partir de los 16 años, pero luego la decisión se cambió a los 18 años. Sin embargo, después de que un comité asesor externo de la FDA, la agencia reguladora de Estados Unidos, recomendara este martes que el fármaco de Pfizer comercializado bajo la marca ComiRNAty se aplicara a niños de 5 a 11 años, el laboratorio anunció este miércoles que buscaría una autorización similar de Anvisa el próximo mes.

Si la FDA lo aprueba, el pronóstico es que la vacuna se pueda aplicar a los niños estadounidenses a partir de la próxima semana, con una dosis de un tercio de la que se aplica a los adultos, se informó.