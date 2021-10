EE. UU emite primer pasaporte de género neutro

Zzyym dijo que el nuevo pasaporte era “liberador”

El Gobierno de los Estados Unidos emitió el primer pasaporte neutral en cuanto al género marcado con una “X”, se anunció este miércoles.

Las autoridades esperan que la opción esté disponible tanto para documentos de viaje como para certificados de nacimiento de estadounidenses en el extranjero a principios de 2022.

Los nuevos documentos son un hito en la lucha por los derechos legales de las personas estigmatizadas por etiquetas binarias de hombre o mujer.

“Quiero reiterar, con motivo de la emisión de este pasaporte, el compromiso del Departamento de Estado de promover la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas LGBTQI+ ”, dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price en un comunicado.

El secretario de Estado Antony Blinken había prometido abordar este problema en junio, una vez que se resolvieran algunos obstáculos técnicos. También a partir de la llegada de Blinken al cargo, el Departamento de Estado permitió a los titulares de pasaportes estadounidenses seleccionar su sexo.

Según las regulaciones anteriores, los estadounidenses necesitaban un certificado médico para marcar en sus pasaportes un género diferente al que figuraba en sus certificados de nacimiento.

La enviada diplomática especial de Estados Unidos para los derechos LGBTQ, Jessica Stern, calificó las medidas como históricas, al tiempo que afirmó que esto permite alinear los documentos gubernamentales con la “realidad vivida” de que existe un espectro más amplio de características sexuales. “Cuando una persona obtiene documentos de identidad que reflejan su verdadera identidad, vive con mayor dignidad y respeto”, dijo Stern.

El primer pasaporte de género X se emitió a Dana Zzyym, residente intersexual de Colorado y ex integrante de la Marina que ha sostenido una batalla legal desde 2015. A Zzyym (pronunciado Zimm) se le había negado un pasaporte por no marcar hombre o mujer en una solicitud. Según documentos judiciales, Zzyym escribió “intersexual” encima de las casillas marcadas con “M” y “F” y solicitó en su lugar un marcador de género “X” en una carta separada.

Zzyym nació con características sexuales físicas ambiguas, pero fue criado como un niño y se sometió a varias cirugías que no lograron que pareciera completamente masculino, según documentos judiciales. Zzyym sirvió en la Marina como hombre, pero luego se identificó como intersexual mientras trabajaba y estudiaba en la Universidad Estatal de Colorado. Sin pasaporte, a Zzyym se le impidió viajar a una reunión de la Organización Internacional Intersex en México.

Al menos otros 11 países ya tienen la opción “X” u “otra” en los pasaportes, según la Red de Empleadores por la Igualdad y la Inclusión, un grupo de defensa con sede en Londres. Estos países incluyen Canadá, Alemania y Argentina, así como India, Nepal y Pakistán, un legado del concepto histórico del sur de Asia de “hijra”, que se refiere a un tercer género.

Zzyym dijo en un comunicado emitido por el bufete de abogados Lambda Legal que había estado manejando el caso que “casi me eché a llorar cuando abrí el sobre, saqué mi nuevo pasaporte y vi la 'X' estampada debajo de 'sexo'“.

”También estoy emocionado de que otros ciudadanos estadounidenses intersexuales y no binarios pronto podrán solicitar pasaportes con el marcador de género correcto“, agregó Zzyym.

”Me tomó seis años, pero tener un pasaporte correcto, uno que no me obligue a identificarme como hombre o mujer pero reconozca que no soy ni lo uno ni lo ootro, es liberador”.

Stern también dijo que su oficina planeaba analizar la experiencia con otros gobiernos de todo del mundo que proyecten hacer lo mismo.